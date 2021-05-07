Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон может увеличить помощь Киеву в сфере безопасности

По его словам, США хотят помочь Украине противостоять «агрессивным» и «дестабилизирующим» действиям России. Он подчеркнул, что США активно стремятся к дальнейшему укреплению сотрудничества в области безопасности и помощи Украине.

Энтони Блинкен добавил, что США продолжают тщательно следить за ситуацией на украинско-российской границе.

Зеленский, со своей стороны, поблагодарил Вашингтон за увеличение военной, технической и финансовой поддержки Украины.

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Энтони Блинкена прошла 6 мая в Киеве.