Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон может увеличить помощь Киеву в сфере безопасности

Вашингтон рассматривает возможность увеличить оказание помощи Украине в сфере безопасности. Об этом, как уточняет Bloomberg, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По его словам, США хотят помочь Украине противостоять «агрессивным» и «дестабилизирующим» действиям России. Он подчеркнул, что США активно стремятся к дальнейшему укреплению сотрудничества в области безопасности и помощи Украине.
Энтони Блинкен добавил, что США продолжают тщательно следить за ситуацией на украинско-российской границе.
Зеленский, со своей стороны, поблагодарил Вашингтон за увеличение военной, технической и финансовой поддержки Украины.
Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Энтони Блинкена прошла 6 мая в Киеве.
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