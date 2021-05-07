Фейсбук заблокировал сеть политического влияния, связанную с украинскими политиками

Руководство крупнейшей социальной сети заявило в четверг о том, что в Фейсбуке была заблокирована сеть, состоящая из сотен фальшивых учетных записей и страниц, авторы которых пытались оказать влияние на жителей Украины. В организации этой сети подозревают лиц, ранее оказавшихся под американскими санкциями за попытку вмешаться в ход выборов в США.

В заявлении Фейсбука говорится, что создатели сети в течение длительного времени проводили кампанию по дезинформации в нескольких соцсетях и на других веб-сайтах, которые выдавались за независимые новостные агентства и распространяли информационные материалы в пользу некоторых украинских политиков, в том числе и вероятно заказного характера. Компания начала расследование после того, как в Фейсбук обратились агенты Федерального бюро расследований (ФБР).

В Фейсбуке считают, что этой кампанией руководили физические и юридические лица, находящиеся под санкциями Министерства финансов США, в том числе пророссийский депутат Верховной Рады Андрей Деркач, внесенный в санкционный список в сентябре по обвинению во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, на которых победил Джо Байден. Учетные записи Деркача в Фейсбуке были удалены еще в октябре 2020 года.

Деркач заявил корреспонденту «Рейтер», что он прокомментирует заявление Фейсбука в пятницу.

В Фейсбуке также считают, что за организацией работы сети стоят политконсультанты, связанные с украинскими политиками Олегом Кулиничем и экс-премьером страны Владимиром Гройсманом. Кулинич пока не ответил на просьбу о комментарии. Связаться с Гройсманом для получения комментария не удалось.

В заявлении говорится, что сеть также публиковала материалы положительного характера о различных украинских политиках, вероятно, получая за это деньги. Группа начала действовать примерно в 2015 году, была сосредоточена исключительно на событиях в Украине и публиковала материалы, направленные против России.

Бен Ниммо, руководитель службы глобальных расследований операций влияния в сети Фейсбук, назвал владельцев сети «предполагаемыми агентами влияния по найму, предоставляющих за деньги дезинформационную онлайн-поддержку в украинских политических кругах».

В группе расследований Фейсбука говорят, что Украина все чаще становится базой для проведения операций по оказанию платных услуг в сфере политического влияния.

Facebook заявил, что удалил 363 страницы, на которые в общей сложности были подписаны около 2,37 млн учетных записей, а также 477 личных аккаунтов в Фейсбуке за нарушение правил соцсети. Сеть потратила около 496 000 долларов на рекламу в Фейсбуке и Инстаграме.