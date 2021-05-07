Ева Мендес призналась, из-за чего 20 лет назад сильно комплексовала

Даже у знаменитостей, которые со стороны кажутся идеальными и безупречными, есть комплексы. Так, 47-летняя актриса Ева Мендес призналась, что раньше она комплексовала по поводу своей внешности и считала ее странной.

Вчера она поделилась в инстаграме снимком из фильма 20-летней давности (из какого именно, она не уточнила) и написала, что тогда ей не нравилось, как она выглядит.

Я помню, что, когда увидела эту фотографию, подумала, что мое лицо выглядит странно и что структура кости необычная. Ну вы знаете, весь тот набор неуверенности, которая только может быть у 26-летней девушки. Но прошло 20 лет, и теперь я хотела бы, чтобы у меня было то самое «странное» лицо и та самая «необычная» структура кости. Так вот, к чему я это говорю? Возможно, если вам не нравится ваше фото, вам просто нужно подождать, когда пройдет 20 лет, и тогда вы его полюбите. «Пользуйтесь своей молодостью, пока она не ушла», — сказал Оскар Уайльд,

— написала Мендес.

Подписчики звезды отметили, что у них были похожие мысли, но теперь они поняли, как нелепы и несправедливы были их претензии к себе.

Когда мне было 23 года, у меня было два седых волоса, и я так переживала из-за этого. А теперь мне 46, и я вся седая. Я бы хотела вернуться в то время и дать себе хорошую пощечину!

Спасибо за этот пост! Я часто смотрю на свои фотографии и думаю: почему, черт возьми, я была так в себе не уверена?

— пишут ее фолловеры.

Впрочем, многие поклонники Мендес отметили, что с годами она почти не изменилась и сейчас выглядит так же, как и 20 лет назад.

Вы выглядите так, словно вообще не стареете. Абсолютная красота.

Прекрасна тогда, прекрасна и сейчас.

У вас должно быть красивое сердце, чтобы хранить в нем такую красоту. Всегда великолепна!

Вы ничуть не изменились и выглядите так же,

— поддержали ее пользователи сети.

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