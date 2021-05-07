Деми Мур поделилась эмоциональными фото

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур уже успела похвастаться невероятным обручальным кольцом, которое подарил ей бойфренд в честь помолвки, а вот ее звездная мама поделилась серией снимков, демонстрирующих ее реакцию на эту замечательную новость.

На своей странице в Instagram 58-летняя актриса опубликовала кадры, которыми показала свои эмоции в момент, когда ее 27-летняя дочь Таллула объявила о том, что выходит замуж.

Оказывается, парочка объявила о своем решении стать мужем и женой во время семейного разговора в приложении FaceTime. Судя по выражению лиц родственников, влюбленным действительно удалось их удивить.

Поздравляю мою девочку и ее волшебного возлюбленного с помолвкой! Счастливый день для всей семьи! — написала Мур.