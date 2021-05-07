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Боррель: В ЕС не видят готовности России к урегулированию конфликта на Украине

Министры обороны стран Евросоюза обсудили действия России на границе с Украиной и в Крыму. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, они не увидели признаков того, что Москва проявляет готовность к политическому урегулированию ситуации, сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что участники встречи обсуждали наращивание Россией сил в Крыму и у границы с Украиной. По их мнению, имплементация Минских соглашений — это единственный путь к долгосрочному, политическому решению.

Однако, посетовал Боррель, «не видно, чтобы Россия была настроена на это».

Накануне, напомним, главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска.

Информация о стягивании российских войск в Крым и к границе с Донбассом стали поступать в апреле.

7 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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