Блинкен: очевидное и то, что осталось за кадром

Как я и предполагал, визит американского Госсекретаря стал определяющим для украинских реалий на ближайшие месяцы. Рассмотрим подробнее.

Сразу хочу подчеркнуть, что Белый дом времён Байдена в контексте отношения к Украине значительно отличается от Белого дома времён Трампа. Если для Донни наша страна была надоедливой мухой в его желании выстраивать партнёрские отношения с Россией, то при Байдене она стала форпостом стратегического сдерживания нашего агрессивного соседа.

А для того, чтобы форпост работал системно, качественно и на перспективу, была проведена инспекция и плановая корректировка неуклюжей и бессистемной модели управления, которая стала визитной карточкой президента Зеленского. Именно для этого приехал не просто Госсекретарь с помощником — в Киев десантировалась многочисленная делегация разноплановых специалистов. И пока вы смотрели по ТВ картинку об официальных встречах, эмиссары Белого дома провели в отеле «Хаятт» множество точечных встреч по интересующим их направлениям.

Теперь по пунктам:

Полностью проваленное направление Зе-властью. Необходимость реформы корпоративного управления, коррупция в высших эшелонах власти, ручное управление судебной системой, атака на антикоррупционные органы, проблемы «Мотор-Сич» и военно-промышленного комплекса, процессы в государственных монополиях, преследование прозападной оппозиции — тот неполный перечень проблем, разрешение которых было посталено Вашингтоном в прямую зависимость от… Нет, не от получения Киевом американской помощи (она будет в любом случае), а от поддержки Соединенными Штатами персональной власти Зеленского. Пообещав значительную помощь (об этом ниже), Вашингтон оставил за собой право контролировать процессы, связанные с указанными вопросами.

Говоря о значительном влиянии на функционирование государства олигархической модели управления, эмиссарами США был поставлен ультиматум: Коломойский или Украина. В случае продолжения подковёрного сотрудничества с преступным олигархом, логичным шагом могут стать судебные преследования личных активов Зе, а затем и его международная делегитимизация. Также было обращено внимание на присутствие в его ближайшем окружении лиц, тем или иным образом связанных с Кремлём. Отдельный ультиматум касался отстранения Ермака от вопросов внешней политики — человек на его должности должен заниматься распределением скрепок и дисциплиной машинисток, а не вопросами международного сотрудничества.

Не исключаю даже его отставку. Ибо в цугцванг с США втянул Зеленского именно Ермак. На нем ответственность за проколы с Джулиани, историю с «вагнеровцами», преступные договоренности с россиянами относительно отвода войск, поставок газа и электричества etc.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.

С американской стороны здесь всё ровно и предсказуемо: Вашингтон поддерживает Украину в вопросе деоккупации и территориальной целостности, солидарен с ней в вопросе СП-2, не исключает своего участия в «Крымской платформе», окажет финансовую и военно-техническую помощь.

Это общие позиции. А теперь более детально:

Вашингтон настоятельно НЕ рекомендовал Зеленскому проводить личную встречу с Путиным. Миссию по представлению интересов Киева Белый дом берёт на себя и прорабатывает в контексте готовящихся переговоров Байдена с Путиным. Украинский вопрос Вашингтон хочет включить в пакетный перечень требований, выполнение (или не выполнение) которых будет определять размер санкций, к которым готовы прибегнуть США. У Зеленского нет подобного инструмента давления, а просто смотреть в глаза Путину не только контрпродуктивно, но и опасно.

Достигнута принципиальная договорённость о новом соглашении, касающемся военно-технического сотрудничества. Вашингтон хорошо понимает, что в ближайшее время Украина членом НАТО не станет. И не потому, что США этого не хотят, а потому, что 30 членов Альянса не найдут по этому вопросу компромисса. Как минимум, Италия, Германия и Венгрия будут против. Не могу раскрывать детали, но скажу, что предстоящий договор будет почти идентичен статусу особого сотрудничества вне НАТО.

Главный элемент, благодаря которому Россия может быстро выиграть войну в случае широкомасштабного вторжения — это авиация. Именно противодействию этому элементу и будет уделено главное внимание в среднесрочной перспективе. И это будет не покупка вооружения, а своего рода лизинг. От подробностей воздержусь.

Финансовая помощь Вашингтона — в том числе по линии МВФ — поставлена в прямую зависимость от выполнения тех внутриполитических задач, которые указаны в первом пункте обзора. Степень их выполнения украинской властью продемонстрирует уровень американского представительства на праздновании 30-летия Независимости Украины и участия в «Крымской платформе». Если, скажем, это будет уровень посла, дела — откровенный швах.

Настоящую инспекцию проведёт Виктория Нуланд в сентябре-октябре. При наличии положительных сдвигов можно будет говорить о визите Байдена. При их отсутствии, военно-техническая помощь Украине не прекратится, но Вашингтон потихоньку начнёт работать с возможными преемниками Зе-власти. Об этом в следующем пункте.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ.

Вашингтон никогда не складывает все яйца в одну корзину. Он прекрасно понимает, что нынешняя украинская власть аморфна, неоднородна и её шатает из стороны в сторону. Белый дом не очень доверяет тем заказным социологическим опросам, которые ОПУ демонстративно «выкатил» перед приездом американских гостей. У этих гостей свои замеры и они прекрасно понимают, что настоящий рейтинг Зе-власти — 18-20%. Именно поэтому проводится моделирование её преемников.

Из проверенных у Вашингтона на сегодняшний день только Порошенко — на него по-прежнему основная ставка. Но в Белом доме также понимают, что при нашем «мудром народе» и прямых выборах получить единоличную власть у ПАП не получится. А потому подбирает команду потенциальных союзников, с которыми можно будет противостоять лагерю Зе-ОПЗЖ.

С этой целью Викторией Нуланд и её помощниками вчера в отеле «Хаятт» проведён ряд встреч — машины претендентов на американскую благосклонность заезжали через подземный гараж, а собеседования проводились в конфиденциальной обстановке. Откровенно засветиться решился только Кличко. Фамилии двух остальных пускай останутся американским сюрпризом, но это точно не Разумков, не Тимошенко, не Смешко и никто из «голосят».

ОБ АНТУРАЖЕ…

Я вчера откровенно наслаждался истерикой ОПУ в связи с опубликованной фотографией Порошенко с Блинкеном. Если бы «зелёные» считали Пятого президента «хромой уткой», они бы просто прошли мимо и не создавали бы ему лишнего пиара. Но их просто разрывало от бешенства и пердолило от злости. Почему? Ответ очевиден: на сегодняшний день он — их единственный идеологический антагонист и политический соперник. Это и так всем понятно, но не лучше бы иногда держать себя в руках?

Отдельный разговор — совместный брифинг Зеленского и Блинкена. После которого я окончательно понял: Владимир Александрович уже не станет государственным деятелем в полном понимании этого слова. Путаность мысли, нелепые отмазки, уход от сути вопросов, шутки уровня 95-го квартала, неуместная жестикуляция, мычание, раздражающе-скрипучая артикуляция… И всё это на фоне плавной, логичной и выдержанной речи Блинкена… Хотелось выключить телевизор, прокашляться и вымыть руки.

«Он же старается!» — страстно утверждал папа Зеленского.

«Он научится!» — вторила его мама.

«Лучше мне помолчать…» И к величайшему удивлению Алисы все хором подумали: «Лучше бы она помолчала».

UPD. Не хочу на такой ноте. Всё будет Украина — даже не сомневайтесь!

UPD-2. В комментах написали, что слишком оптимистичный текст — «как анаконда на витрине…»

А в чём оптимизм? Никакой гарантии, что аргументы Бени и Кремля не перевесят аргументы Вашингтона, и тогда всё опять летит к чертям вместе с нашим оптимизмом. А третий раз начинать всё по новой страна может не и выдержать. Так что никакого оптимизма — только расклад.

Helgi Sharp