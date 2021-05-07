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Блейк Лайвли получила новую необычную роль

Блейк Лайвли получила новую роль

Блейк Лайвли, исполнившая роль женщины, которая внезапно перестала стареть, в фильме «Век Адалин», получила главную роль в экранизации комикса «Леди Киллер», пишет segodnya.ua.

Блейк сыграет идеальную домохозяйку из 50-х, которая в тайне от своей семьи и друзей ведет другую жизнь – профессионального киллера.

Известно, что сценарий фильма напишет Диабло Коди, лауреатка Оскара за «Джуно». Она также писала сценарий к фильму «Талли» с Шарлиз Терон в главной роли. А вот актриса Блейк Лайвли не только сыграет главную роль, но и выступит продюсером проекта.

7 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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