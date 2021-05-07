Amnesty International заявила о возвращении Навальному статуса узника совести

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление о повторном присвоении российскому оппозиционеру Алексею Навальному статуса узника совести.

В заявлении, размещенном на сайте организации, говорится, что правозащитники «не поддерживают его политическую программу», однако подчеркивают необходимость признания и соблюдения его прав российскими властями, включая право на получение независимой медицинской помощи.

Ранее о намерении организации подтвердить статус Навального как узника совести заявил его соратник Леонид Волков. По его словам, 12 мая организация намерена выпустить пресс-релиз о том, как «российская кампания дезинформации смогла повлиять на них».

Навальный был признан правозащитниками из Amnesty International узником совести после задержания в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января 2021 года, однако через месяц его лишили этого статуса из-за высказываний середины 2000-х годов, когда политик «выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний». Позднее глава организации Джули Верхаар пообещала провести внутреннее расследование из-за возможного влияния российских властей на принятие этого решения.