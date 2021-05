Золотой кубок — играем и выигрываем Ставка на спорт с 1xStavka через приложения » 5 невероятных фильмов с Джорджем Клуни — что посмотреть Голливудский красавец и киноактер Джордж Клуни вчера отпраздновал свое 60-летие. Предлагаем посмотреть фильмы, которые принесли актеру мировую славу и признание. Несмотря на успешную кинокарьеру, харизматичный и талантливый Джордж Клуни стал, действительно, секс-символом среди звезд Голливуда. Звезда сыграл в более 60-ти фильмах и более чем в 20-ти сериалах. Получил две премии Оскар, две премии Золотой глобус и ряд других наград. Джордж Клуни начинал свою карьеру с телешоу «Скорая помощь» как Дуг Росс и завоевал любовь публики благодаря фильму «От заката до рассвета». Также преуспел как режиссер, продюсер и сценарист с такими работами как «Доброй ночи и удачи», «Мартовские иды». 1. «Одиннадцать друзей Оушена»

Джордж Клуни в роли Дэнни Оушена

Жанр: триллер

Год: 2001

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,9

Оригинальное название: Ocean’s Eleven Знаменитая трилогия фильмов о друзьях Оушена, пожалуй, первое, с чем ассоциируется имя Джорджа Клуни. В увлекательных кинолентах он сыграл одну из главных ролей, представ перед зрителями с Джулией Робертс, Брэдом Питтом, Мэттом Деймоном, Кейси Аффлеком и другими топовыми актерами. По сюжету, Дэнни Оушен досрочно выходит из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу. Но не проходит и суток, как мужчина придумывает новую аферу, которая принесет миллионы. Его бывшая жена Тесс начала встречаться с владельцем сети казино. Именно их и стремится ограбить Дэнни Оушен, заручившись поддержкой лучших воров США. В 2001 году лента получила награду National Board of Review Award в категории «Лучшие десять фильмов». 2. «Сириана»

Джордж Клуни в роли Роберта Барнса

Жанр: драма, триллер

Год: 2005

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7

Оригинальное название: Syriana Название фильма «Сириана» – это термин, который ввели сотрудники ЦРУ, чтобы обозначать вражеские войска на Ближнем Востоке. Главный герой – разведчик с более чем 20-летним стажем Роберт Байер, который борется с терроризмом. Но когда правительство больше не финансирует спецоперации, Баер начинает понимать страшную правду о своей работе. Его борьба становится ожесточеннее, ведь глава нефтяной компании хочет заключить договор с шейхом, что может иметь непоправимые последствия. В 2006 году за эту киноленту Джордж Клуни получил награды Оскар и Золотой глобус в категории «Лучшая мужская роль второго плана». 3. Выше неба

Джордж Клуни в роли Райана Бингема

Жанр: комедия

Год: 2009

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригинальное название: Up in the Air По сюжету, США накрыл финансовый кризис. В крупных компаниях происходят массовые сокращения штата. И, чтобы самим не увольнять людей, они приглашают специальных наемников. Один из них – Райан Бингем. Из-за работы вся его жизнь проходит в аэропортах и самолетах, однако именно это и нравится главному герою. Но наступает момент, когда он хочет остановиться и создать семью. Фильм получил 6 номинаций на премию Оскар в 2010 году в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшее исполнение мужской роли» и 2 номинации в категории «Лучшая актриса второго плана», однако не получил ни одного Оскара. 4. Один прекрасный день

Джордж Клуни в роли Джека Тейлора

Жанр: Комедия, мелодрама

Год: 1996

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: One Fine Day Это романтическая и забавная история о двух озабоченных родителях, которые не успевают отправить своих детей в школьную поездку. Теперь им приходится как-то совместить отцовство с работой. Поэтому они разделили время ухода за детьми между собой. Да, именно это и разожгло чувства героев друг к другу. 5. Полночное небо

Джордж Клуни в роли Августина Лофтхауса

Жанр: нон-фикшн

Год: 2020

Страна: США

Рейтинг IMDb: 5,6

Оригинальное название: The Midnight Sky Научно-фантастический фильм режиссера Джорджа Клуни, снятый по роману «Доброе утро, полночь» писательницы Лили Брукс-Долтон. Пожилой астроном Августин всю жизнь изучает звезды. Когда он узнает о какой-то катастрофе, он остается совершенно один на арктической станции. Именно там, он встречает загадочную девочку Айрис. Также, с длительной миссии с Юпитера возвращается экипаж корабля «Эфир» во главе с капитаном Салливан. Как связаны их судьбы – узнавайте в ленте.