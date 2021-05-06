Врачи назвали самую популярную косметическую операцию в пандемию

Пластические хирурги рассказали о наиболее популярной в США косметической процедуре во время пандемии коронавируса.

По словам медиков, женщины чаще всего решаются лечь под нож ради увеличения объема ягодиц, сообщает Bloomberg и отчет Американского Общества пластических хирургов.

Отмечается, что за время пандемии в США было установлено 1179 ягодичных имплантов, что на 22% больше, чем годом ранее (970). Пластические хирурги также сообщили о популярности у американок «традиционных» инъекций ботокса.

При этом наименее популярной процедурой оказались операции по пересадке волос.