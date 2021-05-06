Влияние современных технологий на подростков почти не изменилось с 90-х годов — ученые

Ученые из Великобритании проанализировали связь между использованием социальных сетей, просмотром телевизора и психическим здоровьем британских и американских подростков с 1991 по 2017 год. Оказалось, что влияние этих технологий на психическое здоровье подростков в последние годы практически не изменилось. Исследование опубликовано в Clinical Psychological Science.

Многие исследователи задаются вопросом, как современные технологии влияют на детей. Пока реальных доказательств их негативного влияния на психику немного. Стоит также вспомнить историю отношения к технологиям в обществе и среди ученых. Например, в прошлом в отрицательном влиянии на подростков винили только появившееся радио. С распространением компьютерных игр все внимание переключилось на них: считалось, что они вызывают в подростках агрессию, хотя со временем это предположение отвергли. Для корректных результатов важно изучать феномен на протяжении десятилетий.

Когда появляется новая технология, про технологии-предшественники забывают, и в дальнейшем их воздействие на молодежь, как правило, не учитывается. Традиционно считается, что новая технология из-за прогресса всегда влияет на психику еще более негативно, при этом такие утверждения не всегда основываются на объективных исследованиях. Новые изобретения, появляясь, тоже не стоят на месте в своем развитии. Яркий пример тому — социальные сети, где маркетологи каждый день работают над новыми бизнес-стратегиями для привлечения внимания и удержания пользователей. Для того чтобы увидеть всю картину в целом, нужны исследования, которые охватывают как старые, так и новые технологии на протяжении десятков лет.

Британские ученые под руководством Эдрю Пшибыльского (Andrew K. Przybylski) из Оксфордского университета изучили связь между психическим здоровьем подростков и использованием современных технологий. Исследование включало в общей сложности более 430 тысяч британских и американских подростков с 10 до 15 лет. Депрессию, эмоциональное состояние, суицидальные наклонности и поведение оценивали с помощью опросников. Затем у участников узнали, сколько времени они проводят за просмотром телевидения, а также использованием компьютера и смартфона. Такие опросы проводили у разных детей в разные годы, чтобы проследить временную закономерность. Для выявления связей использовали корреляцию Пирсона.

Ученые обнаружили, что связь депрессии с использованием социальных сетей и телевидения со временем ослабела, а связь между эмоциональными проблемами и социальными сетями усилилась. При этом они не обнаружили изменений в связи между суицидальными наклонностями, поведением и просмотром телевидения и социальных сетей с течением времени.

Динамика изменения ассоциаций между показателями психического здоровья и использованием телевидения и социальных сетей. По вертикали – r коэффициент корреляции Пирсона, а по горизонтали – временные отрезки

Ученые пришли к выводу, что влияние технологий на психическое здоровье подростков в последние годы практически не изменилось. Исследователи указали на ограничения в своей работе: они не включили в нее поправки на другие переменные, которые обычно делают связи менее сильными, а также использовали субъективные методы оценки использования телевидения и соцсетей. Соцсети появились сравнительно недавно, так что оценить их долгосрочное влияние на детей предстоит в будущем.