Ветеранов в Туркмении обязали самим себе купить подарки к 9 мая от имени президента

Власти в Туркмении обязали ветеранов Второй мировой войны и тыла сдать деньги на подарки самим себе. Они будут вручены им от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.

Деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском этапе Лебапского велаята на востоке страны. Практика сбора продолжается второй год подряд, отмечает редакция. Официальная цель сбора не называется.

Данные о численности оставшихся в живых ветеранов в стране недоступны, отмечает Азатлык. Статус ветеранов Великой Отечественной войны и тыла в стране зафиксирован в местном законодательстве. Правила предполагают, что почти никто из ветеранов тыла не может быть младше 90 лет, войны — младше 94.