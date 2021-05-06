В Рио-де-Жанейро жертвами перестрелки в метро стали 25 человек

В метро Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли 25 человек. Об этом сообщает «Би-би-си». Среди жертв — сотрудник полиции.

По информации СМИ, пострадали также два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.

Стрельба произошла в Жакарезинью, северной зоне города, во время спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Операция, как уточняется, была развернута после получения сообщений о том, что наркоторговцы вербовали детей в свою банду. Ее подозревают не только в наркоторговле, но и в причастности к убийствам, грабежам и угонам поездов.

Число погибших в спецоперации оказалось рекордным с 2016 года, когда начали вести статистику.