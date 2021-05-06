В Португалии готовится к открытию самый длинный подвесной мост в мире

Закончилось строительство самого длинного подвесного моста в мире. На этот раз рекорд побила Португалия, хотя ее мостостроители все же использовали технологию китайцев. Поистине экстремальный аттракцион 516-метровой длины соединил водопад Агиейрас и ущелье Пайва. Теперь вместо многочасового перехода понадобится всего лишь 10 минут, но и они станут настоящим испытанием для туристов. Несмотря на то, что официальное открытие состоится чуть позже, местные жители уже испытали на себе весь спектр эмоций от перехода над глубоким ущельем и бурлящей рекой.

Самый длинный подвесной мост в мире соединил водопад Агиейрас и ущелье Пайва (516 Arouca Bridge, Португалия).

На днях жители города Арука, что на севере Португалии, получили уникальную возможность первыми пересечь самый длинный подвесной мост в мире, который вскоре откроют для туристов. Этот захватывающий аттракцион появился среди живописного горного ландшафта геопарка Арука, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подвесной пешеходный мост длиной 516 м соединил водопад Агиейрас и ущелье Пайва, которые считаются самыми впечатляющими природными достопримечательностями парка.

Местные жители подтвердили, что такой аттракцион не для слабонервных (516 Arouca Bridge, Португалия).

Путешествие к новому подвесному мосту тоже впечатляющее приключение (516 Arouca Bridge, Португалия). | Фото: © euronews (em portugues).

Как говорят «первопроходцы», не нужно даже бояться высоты, чтобы почувствовать ужас перед открывшимся под ногами 175-метровой глубины ущельем и бурлящей рекой, ведь пешеходное полотно создано в виде решетки. А если к этому прибавить и тот факт, что конструкция подвесного моста не стабильна, а постоянно раскачивается от порывов ветра и от движения людей, то становится понятно, почему выброс адреналина зашкаливает.

Мост длиною в 516 м удерживается на тросах, закрепленных на гигантских бетонных опорах (516 Arouca Bridge, Португалия).

Чтобы создать надежную пешеходную переправу на значительной высоте и с такой протяженностью, португальские инженеры и архитекторы применили китайскую технологию мостостроения, ведь в этом направлении им нет равных. Конструкция моста, получившего название 516 Arouca Bridge, создана в тибетском стиле, когда полотно подвешивается на стальных тросах, закрепленных на двух массивных V-образных опорах-башнях.

Пешеходное полотно состоит из 124 четырехметровых решетчатых модулей, которые больше всего пугают путешествующих (516 Arouca Bridge, Португалия).

Пешеходное полотно и перила выполнены из жесткой стали в виде решетки с крупными ячейками. Столь экстремальный аттракцион создан для того, чтобы любители острых ощущений сполна насладились пугающим ущельем под ногами, бурными водами реки Пайвы и красотой пышной зелени, покрывающей горные склоны, и восхитительным водопадом.

Если удастся преодолеть страх, тогда можно будет насладиться незабываемой красотой горного ландшафта (516 Arouca Bridge, Португалия).

Интересный факт от редакции : Португальской студии Itecons понадобилось 3 года и 2,8 млн. дол., чтобы к июлю 2020 года завершить строительство моста. Из-за строгих ограничений в связи с пандемией сдача объекта в эксплуатацию задержалась, но на данный момент 516 Arouca Bridge уже полностью подготовлен к потоку туристов.

516 Arouca Bridge, Португалия.

«Мост в геопарке появился не просто так, он является частью более масштабной стратегии, призванной побудить как можно больше людей переехать в регион и остаться там жить и трудиться, – говорит мэр Аруки Маргарида Белен. Возникало много проблем, которые мы должны были преодолеть. Но мы сделали это. Теперь в мире нет другого моста, подобного этому».