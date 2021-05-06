«  
  »

В Португалии готовится к открытию самый длинный подвесной мост в мире

Закончилось строительство самого длинного подвесного моста в мире. На этот раз рекорд побила Португалия, хотя ее мостостроители все же использовали технологию китайцев. Поистине экстремальный аттракцион 516-метровой длины соединил водопад Агиейрас и ущелье Пайва. Теперь вместо многочасового перехода понадобится всего лишь 10 минут, но и они станут настоящим испытанием для туристов. Несмотря на то, что официальное открытие состоится чуть позже, местные жители уже испытали на себе весь спектр эмоций от перехода над глубоким ущельем и бурлящей рекой.

Самый длинный подвесной мост в мире соединил водопад Агиейрас и ущелье Пайва (516 Arouca Bridge, Португалия).
Самый длинный подвесной мост в мире соединил водопад Агиейрас и ущелье Пайва (516 Arouca Bridge, Португалия).


На днях жители города Арука, что на севере Португалии, получили уникальную возможность первыми пересечь самый длинный подвесной мост в мире, который вскоре откроют для туристов. Этот захватывающий аттракцион появился среди живописного горного ландшафта геопарка Арука, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подвесной пешеходный мост длиной 516 м соединил водопад Агиейрас и ущелье Пайва, которые считаются самыми впечатляющими природными достопримечательностями парка.

Местные жители подтвердили, что такой аттракцион не для слабонервных (516 Arouca Bridge, Португалия).
Местные жители подтвердили, что такой аттракцион не для слабонервных (516 Arouca Bridge, Португалия).

 

Путешествие к новому подвесному мосту тоже впечатляющее приключение (516 Arouca Bridge, Португалия). | Фото: © euronews (em portugues).
Путешествие к новому подвесному мосту тоже впечатляющее приключение (516 Arouca Bridge, Португалия). | Фото: © euronews (em portugues).



Как говорят «первопроходцы», не нужно даже бояться высоты, чтобы почувствовать ужас перед открывшимся под ногами 175-метровой глубины ущельем и бурлящей рекой, ведь пешеходное полотно создано в виде решетки. А если к этому прибавить и тот факт, что конструкция подвесного моста не стабильна, а постоянно раскачивается от порывов ветра и от движения людей, то становится понятно, почему выброс адреналина зашкаливает.

Мост длиною в 516 м удерживается на тросах, закрепленных на гигантских бетонных опорах (516 Arouca Bridge, Португалия).
Мост длиною в 516 м удерживается на тросах, закрепленных на гигантских бетонных опорах (516 Arouca Bridge, Португалия).

Чтобы создать надежную пешеходную переправу на значительной высоте и с такой протяженностью, португальские инженеры и архитекторы применили китайскую технологию мостостроения, ведь в этом направлении им нет равных. Конструкция моста, получившего название 516 Arouca Bridge, создана в тибетском стиле, когда полотно подвешивается на стальных тросах, закрепленных на двух массивных V-образных опорах-башнях.

Пешеходное полотно состоит из 124 четырехметровых решетчатых модулей, которые больше всего пугают путешествующих (516 Arouca Bridge, Португалия).
Пешеходное полотно состоит из 124 четырехметровых решетчатых модулей, которые больше всего пугают путешествующих (516 Arouca Bridge, Португалия).

Пешеходное полотно и перила выполнены из жесткой стали в виде решетки с крупными ячейками. Столь экстремальный аттракцион создан для того, чтобы любители острых ощущений сполна насладились пугающим ущельем под ногами, бурными водами реки Пайвы и красотой пышной зелени, покрывающей горные склоны, и восхитительным водопадом.

Если удастся преодолеть страх, тогда можно будет насладиться незабываемой красотой горного ландшафта (516 Arouca Bridge, Португалия).
Если удастся преодолеть страх, тогда можно будет насладиться незабываемой красотой горного ландшафта (516 Arouca Bridge, Португалия).

Интересный факт от редакции : Португальской студии Itecons понадобилось 3 года и 2,8 млн. дол., чтобы к июлю 2020 года завершить строительство моста. Из-за строгих ограничений в связи с пандемией сдача объекта в эксплуатацию задержалась, но на данный момент 516 Arouca Bridge уже полностью подготовлен к потоку туристов.

516 Arouca Bridge, Португалия.
516 Arouca Bridge, Португалия.

«Мост в геопарке появился не просто так, он является частью более масштабной стратегии, призванной побудить как можно больше людей переехать в регион и остаться там жить и трудиться, – говорит мэр Аруки Маргарида Белен. Возникало много проблем, которые мы должны были преодолеть. Но мы сделали это. Теперь в мире нет другого моста, подобного этому».

6 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  