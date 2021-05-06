Уровень рождаемости США показал рекордное снижение за 42 года

Уровень рождаемости в США в прошлом году снизился на 4 процента, говорится в новом докладе. Это самое значительное годовое снижение этого показателя за 42 года, согласно статистике, которую начали вести более века назад.

Национальный центр статистики в области здравоохранения, входящий в состав федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, сообщил, что общий коэффициент рождаемости снизился среди матерей из всех основных расовых и этнических групп и во всех возрастных группах, составив 55,8 рождений на 1000 женщин в возрасте от 14 до 44 лет.

В докладе отмечается, что число рождений в прошлом году снизилось до 3605201.

Это самое низкое число с 1979 года, и оно на 4 процента ниже, чем в 2019 году. Данный показатель падает шестой год подряд, в среднем на 2 процента в год. Для сравнения, в 2007 году в США было 4,3 миллиона рождений.