Казни, грабеж и изнасилования: зверства российских наемников в Африке Еврейская мама атомной бомбы » Уникальная находка в Городе Давида (Иерусалим) при раскопках Дороги Паломников поразила Редкая бронзовая масляная лампа в форме гротескного лица, разрезанного пополам, была недавно обнаружена при раскопках в национальном парке Город Давида. Археологи Управления древностей Израиля Ари Леви и доктор Юваль Барух считают, что лампа, обнаруженная в фундаменте здания, построенного на дороге паломников, была заложена намеренно, чтобы принести удачу жителям здания. «Эта лампа может свидетельствовать о важности здания, которое могло быть связано с защитой Силоамского бассейна, основного источника воды в городе». Раскопки проводились Управлением древностей Израиля в Национальном парке Стены Иерусалима — Город Давида и финансировались Фондом Города Давида, Министерством туризма, Министерством по делам Иерусалима и наследия и Управлением развития Иерусалима. Этот специальный бронзовый светильник был закопан в основании здания, относящегося к римскому периоду, после разрушения Иерусалима и Второго храма в 70 году н.э. По мнению археологов, лампа была подношением. «Закладки в фундамент (подношения) были распространены в древнем мире и предназначались для привлечения удачи, а также для обеспечения дальнейшего существования здания и его обитателей, и их обычно закапывали под полом зданий или фундаментов», — пояснил доктор Юваль Барух и Ари Леви. Масляная лампа (Коби Харати, Город Давида) На самом деле артефакт представляет собой половину лампы. Его вылили в лепную форму, которая имела форму гротескной половины лица бородатого мужчины. Наконечник лампы имеет форму полумесяца, а ручка — формы растения Акант. Украшение на лампе напоминает обычный римский художественный мотив, похожий на театральную маску. «Эта лампа — очень уникальная находка и, насколько нам известно, первая в своем роде, обнаруженная в Израиле. Уникальность нынешнего объекта заключается в том, что это всего лишь половина лица». Исследователи обсуждают, что это означает. Возможно, это было просто практическим вопросом. Лампа могла быть прикреплена к плоскому предмету или стене, служа настенным светильником, но нельзя исключать возможность того, что это был предмет, использованный в каком-то церемониальном ритуале» После того, как бронзовая лампа была найдена, она была передана на обработку и консервацию в металлическую лабораторию Управления древностей Израиля на попечение Ильи Резницкого. Во время обработки было сделано еще одно интересное открытие — внутри лампы находился ее фитиль, который сохранился необычайно хорошо. Фитиль, который является очень редкой находкой, был передан на экспертизу доктору Нааме Сукеник, хранителю органических материалов Управления древностей Израиля. При микроскопическом исследовании доктор Сукеник определила, что это был фитиль из льна. На следующих этапах исследования будут предприняты попытки выделить остатки масла, оставшиеся на фитиле, что поможет определить, использовалась ли лампа, и если да, то какое масло использовали для ее зажигания. Археолог Ари Леви, руководитель раскопок говорит: «Здание, в котором была обнаружена лампа, было построено прямо на вершине Дороги паломников в конце периода Второго Храма. Строительство такого массивного сооружения в период после разрушения еврейского Иерусалима демонстрирует важность этого района даже после разрушения Второго Храма. Не исключено, что важность здания и необходимость благословить его деятельность удачей, закопав подношение в фундамент, было связано с его близостью к Силоамскому бассейну, который также использовался в римский период в качестве центрального источника воды в городе». По словам доктора Юваля Баруха, «украшенные бронзовые масляные лампы были обнаружены по всей Римской империи. Чаще всего такие масляные лампы стояли на стильных канделябрах или вешались на цепочку. Коллекции по всему миру содержат тысячи этих бронзовых ламп, многие из которых были сделаны в сложных формах, что свидетельствует о художественной свободе, которой обладали римские художники по металлу. Между тем, эта половина лампы, а на самом деле половина лица, обнаруженная в Городе Давида, является очень редким объектом, во всем мире обнаружены лишь несколько экземпляров, и это первый объект такого рода, обнаруженный в Иерусалиме». https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/228694