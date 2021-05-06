Ученые создали объемное изображение в воздухе, до которого можно дотронуться пальцем

У авторов новой работы получилось спроецировать объемное изображение в воздухе. Голограмма создается с помощью многослойного экрана-отражателя, а настоящая 3D-картинка в открытом пространстве. До голограммы можно дотронуться пальцем.

В отличие от обычных голограмм, у которых ограниченный угол обзора, новая система позволяет увидеть изображения под любым углом и с любой стороны.

Это происходит благодаря работе оптических ловушек и системе из двух лазеров, где один трансформирует частицы в воздухе, а другой подсвечивает полученную основу множеством оттенков.

Еще одно нововведение в том, что голограмма может двигаться и взаимодействовать с другими объектами. Однако для того, чтобы комфортно наблюдать для изображением, надо делать это через макрообъектив фотоаппарата, так как проекция небольшого размера.