Тайны прошлого: Джулия Стайлз и Джозеф Гордон-Левитт встречались на съемках картины «10 причин моей ненависти»

Джулия Стайлз/Джозеф Гордон-Левитт

Романтическая комедия «10 причин моей ненависти» вышла на экраны 22 года назад, однако недавнее откровение режиссера картины Джила Джангера явно заставит преданных фанатов пересмотреть любимый фильм уже другими глазами.

Дело в том, что в своем недавнем интервью порталу Mirá a Quién Encontré Джангер заявил, что звезды картины Джулия Стайлз и Джозеф Гордон-Левитт крутили роман прямо на съемочной площадке. Это признание буквально шокировало фанатов фильма, ведь два с лишним десятка лет романтические отношения звезд оставались для всех тайной.

Она на несколько минут постоянно выходила с Джозефом Гордон-Левиттом. Они были очень увлечены друг другом, и это было круто! Было прекрасно наблюдать за тем, как сильно они наслаждаются обществом друг друга. Было забавно наблюдать, как Джулия признается в любви Хиту Леджеру (он сыграл в картине одну из главных ролей. — Прим. ред.), но при этом знать, что она на самом деле влюблена в парня, который сидит в трейлере и ждет съемки следующей сцены,

— вспомнил Джил в недавнем интервью.

Джулия Стайлз

Неизвестно, сколько именно продлился роман Джулии и Джозефа, которым на момент съемок картины было около 18 лет. При этом сейчас они оба счастливы в отношениях с другими людьми: Джозеф с 2014 года женат на бизнесвумен Таше МакКоли и воспитывает с ней двоих сыновей, а Джулия уже больше трех лет состоит в браке с помощником оператора Престоном Джей Куком, от которого у нее есть маленький сын.

Джозеф Гордон-Левитт

Напомним, фильм «10 причин моей ненависти» вышел на экраны в 1999 году. Джулия Стайлз сыграла в картине ученицу старших классов по имени Катарина Стрэтфорд, которая ненавидит всех парней из своей школы. Джозеф в романтической комедии предстал в образе нового ученика Кэмерона, который влюбился в младшую сестру Катарины.