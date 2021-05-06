США не розглядають Зеленського як гравця на політичній арені – журналіст

У Сполучених Штатах Америки не сприймають чинного президента України Володимира Зеленського як справжнього суб’єктного гравця на міжнародній політичній арені.

Про це в ефірі “Прямого” заявив журналіст Аркадій Бабченко.

“Коли пішла розмова про те, що Блінкен або Нуланд хочуть зустрітися з Порошенком, і Зеленський всіляко цьому перешкоджає, – у мене особисто ця новина викликає все-таки смуток, ніж радість. Тому що це нормальне явище, коли секретар Держдепу приїжджає в якусь країну і зустрічається з лідером опозиції в тому випадку, якщо опозиція дійсно обмежується або якось пригнічується в цій країні, і в цій країні не все гаразд з демократією. Але в цьому випадку говорити, що Порошенко є саме ось цієї опозицією, саме в тому сенсі, в якому це малося на увазі завжди, – це буде, напевно, не зовсім так”, – сказав Бабченко.

Він зауважив, що у цьому випадку опозицією скоріше є Медведчук, з яким, звісно, ніхто зустрічатися не буде.

“І ось тут цей посил, цей меседж говорить про те, що Сполучені Штати Америки не розглядають чинного президента України як справжнього суб’єктного гравця. Вони розуміють, що якщо щось почнеться, то дорослі люди в цій країні – вони інші. І вони хочуть розмовляти з дорослими людьми. Їм набрид цей дитячий садок. І коли я про це пишу, якийсь там блогер напівдохлий, напіввоскреслий, в своєму “фейсбучці” – це одне. А коли це офіційна позиція Державного департаменту – це говорить про те, що в світі прийшло розуміння, що в Україні великі проблеми. І це насправді мене засмучує”, – додав журналіст.

На його думку, розмова піде якраз про те, які “печеньки” вона привезла.

“Вони хочуть поговорити з дорослими людьми і зрозуміти, що далі, як розвиватися і як будувати свою стратегію. Мені здається, такі будуть розмови”, – завершив Бабченко.