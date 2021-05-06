Руни Мара рассказала о материнстве: «Мое сердце стало открыто для новой жизни»

36-летняя Руни Мара и 46-летний Хоакин Феникс — одна из самых закрытых голливудских пар. Влюбленные не делятся подробностями личной жизни, а о рождении своего сына Ривера (малыш был назван в честь покойного брата актера, с которым Хоакин был очень близок) они рассказали и вовсе спустя два месяца после его появления на свет.

О ребенке пара говорит редко, однако недавно Мара все же разоткровенничалась и рассказала о материнстве в открытом письме в рамках кампании организации защиты животных Farm Sanctuary в честь Дня матери.

Для меня, как для новоиспеченной матери, День матери в этом году приобрел особое значение. Воспитание нашего сына Ривера открыло мое сердце для совершенно новой жизни, наполненной надеждой и большой решимостью для создания более доброго и устойчивого мира,

— написала она.

Руни Мара и Хоакин Феникс вместе уже больше четырех лет — они познакомились на съемках фильма «Она» в 2013 году, но романтические отношения между ними начались лишь спустя несколько лет. По признанию Феникса, долгое время они с Марой общались по переписке, а инсайдеры говорят, что Хоакин и вовсе сначала думал, что Руни его презирает. Как оказалось, на самом деле он ей очень нравился, но показать это она боялась, а такое ее поведение было защитной реакцией.

По слухам, почти два года назад пара обручилась. Однако до сих пор свадьбу они так и не сыграли.