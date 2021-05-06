«  
  »

Роман Полански готовит новый скандальный фильм

Роман Полански готовит новый фильм

Создатель «Ребенка Розмари» и «Девятых врат» приступил к работе над новой картиной. Полански готовит проект под названием «Дворец».

О сюжете пока мало что известно. Действие развернется в дорогом швейцарском отеле под Новый год, где каким-то образом истории постояльцев переплетутся с историями прислуги подобно тому, как это было в фильме «Госфорд-парк».

Напомним, что последней вышедшей лентой Романа Полански является историческая детективная драма 2019-го «Офицер и шпион» о знаменитом деле Дрейфуса, получившая очень высокие оценки от критиков.

6 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  