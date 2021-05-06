Роман Полански готовит новый скандальный фильм

Создатель «Ребенка Розмари» и «Девятых врат» приступил к работе над новой картиной. Полански готовит проект под названием «Дворец».

О сюжете пока мало что известно. Действие развернется в дорогом швейцарском отеле под Новый год, где каким-то образом истории постояльцев переплетутся с историями прислуги подобно тому, как это было в фильме «Госфорд-парк».

Напомним, что последней вышедшей лентой Романа Полански является историческая детективная драма 2019-го «Офицер и шпион» о знаменитом деле Дрейфуса, получившая очень высокие оценки от критиков.