Прототип Starship SN15 Илона Маска совершил успешный полёт и посадку

Официальное заявление SpaceX:

«В среду, 5 мая, Starship SN15 успешно завершил пятое высотное лётное испытание на нашей Starbase в Техасе.

Подобно предыдущим испытаниям Starship, SN15 имел три двигателя Raptor, каждый из которых последовательно отключался до достижения аппаратом апогея — высоты ~10 км. После этого SN15 выполнил переход на питание двигателей от посадочных баков прежде чем переориентироваться для управляемого аэродинамического снижения.

Прототип Starship спускался, используя активный аэродинамический контроль (ред. — 4 «крыла», на одном из них была установлена камера, видео с которой мы и видели во время полёта). Все четыре «крыла» приводились в действие бортовым компьютером, он контролировал положение Starship во время полёта и обеспечивал точную посадку. Двигатели Raptor SN15 снова зажглись, когда прототип выполнил специальный манёвр сразу перед приземлением и успешно сел на посадочную площадку.

Эти испытательные полёты Starship направлены на улучшение нашего понимания о разработке полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажа и грузов в длительных межпланетных полётах, а также для помощи человечеству в высадке на Луну и возможности отправиться на Марс и далее.

Поздравляем всю команду SpaceX с успешным полётом и посадкой SN15!»

Интересное совпадение: полёт Starship SN15 пришёлся на дату первого суборбитального полёта американского астронавта Алана Шепарда. Ровно 60 лет назад, 5 мая, ракета Редстоун 3 вывела космический корабль Меркурий-Редстоун-3 на баллистическую траекторию суборбитального полёта. Корабль достиг высоты в 186 км и после этого успешно совершил посадку в водах Атлантического океана в 486 км от точки старта. Полёт длился 15 минут 28 секунд.

Следующий этап испытаний — более высокий полёт, который должен осуществить следующий прототипа — SN16. Он уже готов и ждёт выкатки на стартовую площадку.

Продолжается строительство стартового стола для Super Heavy, первой ступени системы. В данный момент уже начато строительство башни. Также, на площадке производится тестирование обтекателя Starship в имитаторе аэродинамических нагрузок. В принципе, SpaceX намерены осуществить орбитальный полёт Starship+Super Heavy до конца этого года.