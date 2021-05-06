Принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна заподозрили в убийстве самого большого медведя в Румынии. Животное, по некоторым данным, было также самым большим медведем своего вида в Европе. Об обвинениях неправительственных организаций Румынии Agent Green и Австрии VGT сообщает «Би-би-си».

По данным представителей румынской экологической группы, ведомство окружающей среды этой страны выдало принцу разрешение на охоту на медведицу, из-за которой пострадали фермеры населенного пункта Ойдула. Однако по неизвестной причине монаршая особа в марте убила медведя в лесу, который к людям даже не выходил.

Уточняется, что 17-летний медведь по кличке Артур умер в охраняемом заповеднике в Карпатах. Теперь принцу вменяется убийство самого большого медведя в Европе ради трофея на стену.

Напомним, что в Румынии с 2016 года действует запрет на трофейную охоту.