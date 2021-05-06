Европа вновь открывает свои границы для израильских туристов IBM анонсировала первый в мире 2-процессор с 50 миллиардами транзисторов » Показан финальный трейлер фильма «Тихое место 2» Действие сиквела развернётся вскоре после финала первой части, а в центре сюжета снова окажется семья Эбботт. Героям приходится покинуть дом и отправиться на поиски нового убежища от чудовищ, ориентирующихся только на слух. Им предстоит встретиться с другими выжившими и столкнуться с новыми опасностями. Главную роль в «Тихом месте 2» снова исполнила Эмили Блант. В сиквеле также сыграли Киллиан Мёрфи («Острые козырьки») и Джимон Хонсу («Кровавый алмаз»). Также в сети появился короткий промо-ролик, в котором постановщик Джон Красински пообещал, что фильм будет масштабнее и страшнее оригинала, и в нём больше внимания уделят развитию мифологии мира. Картину переносили несколько раз из-за пандемии Covid-19, и ранее планировали выпустить осенью 2021-го, но американскую дату релиза всё-таки перенесли на 28 мая.