Показан финальный трейлер фильма «Тихое место 2»

Действие сиквела развернётся вскоре после финала первой части, а в центре сюжета снова окажется семья Эбботт. Героям приходится покинуть дом и отправиться на поиски нового убежища от чудовищ, ориентирующихся только на слух. Им предстоит встретиться с другими выжившими и столкнуться с новыми опасностями.
Главную роль в «Тихом месте 2» снова исполнила Эмили Блант. В сиквеле также сыграли Киллиан Мёрфи («Острые козырьки») и Джимон Хонсу («Кровавый алмаз»).
Также в сети появился короткий промо-ролик, в котором постановщик Джон Красински пообещал, что фильм будет масштабнее и страшнее оригинала, и в нём больше внимания уделят развитию мифологии мира.
Картину переносили несколько раз из-за пандемии Covid-19, и ранее планировали выпустить осенью 2021-го, но американскую дату релиза всё-таки перенесли на 28 мая.
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