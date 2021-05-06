Пересадка органов в Израиле: новые успехи в спасении жизней

В Израиле пересадка донорских органов давно стала обычной практикой: ежегодно производится множество трансплантаций, и это давно уже никого не удивляет. Однако некоторые истории все же заслуживают того, чтобы о них узнали.

Недавно Национальный центр трансплантологии произвел потрясающую операцию по спасению жизней сразу нескольких пациентов, которая потребовала от всех её участников исключительно сложной координации.

Дело в том, что практически одновременно в трех больницах от разных причин умерли три пациента, семьи которых – тоже одновременно – дали согласие на трансплантацию их органов. В результате высокопрофессиональных действий координаторов центра трансплантологии было согласовано большое количество операций по пересадке органов пациентам в 7 больницах в разных районах страны. Это крайне сложная задача – ведь необходимо учитывать расписания операционных, лабораторий и врачей, готовность пациентов к операциям, согласовать весь процесс с каретами скорой помощи и такси.

В результате женщина 68 лет, умершая от инсульта в больнице «Ассута» в Ашдоде, стала донором для трех человек: двум пациентам в больнице «Бейлинсон» пересадили ее печень и почку, а вторая почка была пересажена пациенту в больнице «Рамбам».

63-летний мужчина, умерший от кровоизлияния в мозг в больнице «Хилель Яфе», стал донором для четырех человек: его легкие и почка были отправлены в больницу «Бейлинсон», печень — в «Адассу Эйн Керем», и еще одна почка – в «Шибу».

53-летняя женщина, умершая от кровоизлияния в мозг в больнице «Ихилов» стала донором печени для пациента больницы «Бейлинсон», а её легкие пересадили тяжелобольному человеку в больнице «Шиба».

Благодаря слаженным усилиям координаторов Национального центра трансплантологии и врачей все операции прошли успешно, и пациенты, находящиеся в критическом состоянии, были спасены.

Жизнь и смерть, горе и радость часто идут рука об руку. Иногда в жизни случаются ужасные и несправедливые вещи. И, наверное, нет ничего хуже, чем гибель ребенка. Невозможно представить, что испытывали родители 16-летнего Ноама Мордехая Кадош-Бар Моха, когда он попал в смертельную аварию. Мальчик возвращался из школы и, переходя дорогу по пешеходному переходу в городе Нешер, был сбит автомобилем. Его немедленно доставили в больницу «Рамбам» для интенсивной терапии, однако через некоторое время врачи вынуждены были констатировать у него смерть мозга.

Горе семьи невозможно описать словами. Но даже в этой страшной ситуации родные мальчика нашли в себе силы подумать о других и приняли решение пожертвовать его органы, чтобы спасти жизни незнакомых людей. В результате было произведено 4 операции: в больнице «Бейлинсон» мужчина получил новое сердце, а две женщины — почки, а в больнице «Ихилов» пациенту пересадили печень. В безвыходной ситуации, когда Ноама уже нельзя было спасти, его семья полностью изменила судьбу четырех человек, подарив им возможность жить, общаться с родными, воспитывать своих детей.

Стоит отметить также, что нескольким пациентам, получившим органы, был предоставлен приоритет в очереди на трансплантацию, поскольку они были обладателями карточки «Ади».

В Израиле уже много лет существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.