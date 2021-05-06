Опубликованы первые реальные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3

Компания Samsung подтверждает репутацию мирового лидера в секторе смартфонов со складывающимися корпусами. В ближайшее время на рынок будет выведена уже третья модификация устройств Galaxy Z Fold 3 и «раскладушек» Galaxy Z Flip 3. Не дремлют и инсайдеры, постоянно выкладывающие в интернет все новые подробности о будущих смартфонах.

Последняя информация, по заявлению «сетевого шпиона», была получена с официального рекламного видео Samsung, посвященного демонстрации Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Большая часть инсайда в этот раз относится к «раскладушке» Galaxy Z Flip 3. Инсайдер получил данные не только о дизайне корпуса, но и разузнал некоторые технические характеристики устройства.