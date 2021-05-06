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Опубликованы первые реальные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3

Компания Samsung подтверждает репутацию мирового лидера в секторе смартфонов со складывающимися корпусами. В ближайшее время на рынок будет выведена уже третья модификация устройств Galaxy Z Fold 3 и «раскладушек» Galaxy Z Flip 3. Не дремлют и инсайдеры, постоянно выкладывающие в интернет все новые подробности о будущих смартфонах.

Последняя информация, по заявлению «сетевого шпиона», была получена с официального рекламного видео Samsung, посвященного демонстрации Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Большая часть инсайда в этот раз относится к «раскладушке» Galaxy Z Flip 3. Инсайдер получил данные не только о дизайне корпуса, но и разузнал некоторые технические характеристики устройства.

На полученных изображениях Galaxy Z Flip 3 представлен в четырех цветовых решениях: белом, фиолетовом, зеленом и бежевом. На фотографиях, якобы полученных из рекламного ролика Samsung, отчетливо видно, что второй, наружный экран смартфона станет значительно больше, чем у Galaxy Z Flip, и пользователь сможет прочитать на увеличенном дисплее полное текстовое сообщение.

На задней панели Galaxy Z Flip 3 можно увидеть модуль спаренной основной камеры, в котором сенсоры размещаются вертикально. Это будут предположительно два 12 Мп датчика: главный и сверхширокоугольный. Обновление, по заявлению инсайдера, также затронет защитное стекло: вместо Gorilla Glass 6, используемого в предыдущей модели, в Galaxy Z Flip 3 будет установлено стекло Gorilla Glass Victus. Также инженеры Samsung доработали шарнир устройства.

Появление информации о наличии официального рекламного ролика, посвященного Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, свидетельствует о том, что презентация новых смартфонов может пройти уже в ближайшие месяцы.

6 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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