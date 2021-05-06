Необычные факты закулисья Гарри Поттера

Мы собрали самые лучшие и уникальные факты о любимых персонажах и актерах магической школы.

Если вы считаете себя самым большим поклонником поттерианы и вас уже ничем не удивить, мы все равно рекомендуем прочитать нашу статью. Ведь еще раз убедиться в своих знаниях – это как мед на душу, особенно, когда это любимая история о самых преданных друзьях и победе Добра над Темными чарами.

Что необычного произошло с актерами Гарри Поттера за восемь фильмов.



Причина, в связи с которой в киноверсиях у Гарри глаза голубые, а не зеленые, как у матери Лили, проста до невозможности – у Рэдклиффа обнаружили аллергию на линзы.

Кэти Люнг (Чжоу Чанг) перед съемками сцен, в которых нужно было плакать, слушала Coldplay, чтобы настроиться на нужный лад.

Том Фелтон таскал в карманах своей мантии сладости прямо на съемочную площадку. А когда его все-таки рассекретили, то карманы его мантии просто зашили.

«Змеиная» дверь в «Тайной комнате» не спецэффект, а настоящий и поныне действующий механизм.

Для того, чтобы снять семь Поттеров в одной комнате, потребовалось 95 дублей – в среднем по 12-14 на каждого персонажа.

При снятии сцены поцелуя Гарри и Гермионы, участникам съемочной группы пришлось выгнать Руперта Гринта, он непрерывно смеялся.

За всю поттериану Дэниел Рэдклифф разбил около 80 волшебных палочек. Кстати, сам Дэниел уверен, что за все время съемок он сносил всего три.

Гиро Файнс-Тиффин, который сыграл молодого Тома Риддла в «Принце-полукровке», в жизни – это племянник Рэйфа Файнза, который сыграл Волан-де-Морта.

Фраза Фелтона «Не думал, что ты умеешь читать» была сымпровизирована и оставлена режиссерами в финальной версии монтажа.

После завершения съемок последнего фильма, актеры забрали некоторые вещи своих персонажей на память: Дэниел – первую и последнюю пару очков

Поттера, Эмма – палочку, мантию и маховик времени, а Руперт – делюминатор и вывеску №4 из дома на Тисовой улице.