На наступному засіданні РНБО розгляне тарифи на комунальні послуги

На наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядатиметься питання “ускладнення економічної ситуації через підвищення тарифів на комунальні послуги”.
Про це йдеться у листі секретаря РНБО до прем’єр-міністра, повідомляє LIGA.net.
Зокрема, Олексій Данілов просить Дениса Шмигаля надати матеріали щодо структури власності:
- енергогенерувальних компаній;
- енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії;
- газопостачальних та газозбутових компаній;
- компаній у сфері теплопостачання, що є ліцензіатами НКРЕКП.
Також РНБО цікавить “історія переходу прав власності на зазначені компанії у приватну власність”.
Крім того, секретар Ради нацбезпеки просить прем’єра підготувати матеріали щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та щодо вдосконалення держрегулювання на відповідних ринках.
Нагадаємо, партія “Європейська Солідарність” звернулась до команди президента Володимира Зеленського стосовно нової системи призначення субсидій для українців з вимогою перестати знущатись з громадян.
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