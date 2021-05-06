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На наступному засіданні РНБО розгляне тарифи на комунальні послуги

На наступному засіданні РНБО розгляне тарифи на комунальні послуги – ЗМІ

Фото: rnbo.gov.ua

На наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядатиметься питання “ускладнення економічної ситуації через підвищення тарифів на комунальні послуги”.

Про це йдеться у листі секретаря РНБО до прем’єр-міністра, повідомляє LIGA.net.

Зокрема, Олексій Данілов просить Дениса Шмигаля надати матеріали щодо структури власності:

  • енергогенерувальних компаній;
  • енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії;
  • газопостачальних та газозбутових компаній;
  • компаній у сфері теплопостачання, що є ліцензіатами НКРЕКП.

Також РНБО цікавить “історія переходу прав власності на зазначені компанії у приватну власність”.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки просить прем’єра підготувати матеріали щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та щодо вдосконалення держрегулювання на відповідних ринках.

Нагадаємо, партія “Європейська Солідарність” звернулась до команди президента Володимира Зеленського стосовно нової системи призначення субсидій для українців з вимогою перестати знущатись з громадян.

6 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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