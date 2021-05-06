Министры G7поставили Россию на первое место в перечне угроз мировому порядку

Страны «Большой семерки» остаются приверженными режиму санкций в отношении России и считают «критически важным», чтобы Москва отвела все войска от границ с Украиной.Об этом говорится в итоговом коммюнике, принятом по результатам встречи глав МИД G7 в Лондоне.

В документе, который опубликован на сайте внешнеполитической службы ЕС, Россия помещена на первое место в перечне вопросов мировой безопасности, которые в течение трех дней обсуждали министры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся безответственным и дестабилизирующим поведением России, которое включает значительную концентрацию сил на границах с Украиной и в нелегально аннексированном Крыму, действия по подрыву демократических систем в других странах, злонамеренную киберактивность и дезинформацию», — говорится в документе.

Министры «семерки» подчеркивают «полную солидарность» со странами, пострадавшими от российских спецслужб, и предупреждают, что не намерены мириться с подобными действиями.

Они также вновь повторяют позицию по делу Алексея Навального, арест и приговор которому считают «политически мотивированными», и призывают российские власти «немедленно расследовать» использование химического оружия, с помощью которого был отравлен оппозиционер.

«Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Тем не менее, мы будем наращивать наши коллективные возможности по ответным мерам и сдерживанию поведения России, которое угрожает основанному на правилах миропорядку, в том числе киберпространстве и в сфере дезинформации», — говорится в коммюнике.

Министры G7 «подчеркивают поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и территориальных водах», «безоговорочно отвергают временную оккупацию Крыма» и «выражают глубокую обеспокоенность» решением Кремля заблокировать доступ в ряд районов Черного моря и Керченского пролива.

«Критически важно, чтобы Москва полностью отвела войска и предприняла необходимые меры для снижения напряженности <…> Мы остаемся полностью приверженными применению санкций и подтверждаем, что продолжительность санкций увязана с полным выполнением обязательств России в рамках Минских соглашений и возвращением Крыма Украине», — говорится в коммюнике.