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Marvel назвала даты своих премьер на два года вперед

Marvel назвала даты своих премьер на два года вперед

Киновселенная представила трейлере своих премьер под названием Увидимся в кино на канале Marvel в Youtube.

Главные роли в новой картине исполняют голливудские кинозвезды — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.

Анджелина Джоли играет воительницу Тену, которая создает из космической энергии оружие. Сальма Хайек предстала в образе духовного лидера Вечных Аджак, а Ричард Мэдден испонялет роль Икариса — героя со сверхчеловеческой силой.

«Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи», — отметили в Marvel.

В описании видео говорится, что мировая премьера фильма запланирована на 28 октября текущего года. А также представлено расписание всех остальных премьер.

Черная вдова — 7 июля 2021 года;
Шан-Чи и легенда десяти колец — 1 сентября 2021 года;
Человек-паук: нет пути домой — 16 декабря 2021 года;
Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия — 23 марта 2022 года;
Тор: Любовь и гром — 5 мая 2022 года;
Черная пантера: Ваканда навсегда — 7 июля 2022 года;
The Marvels — 10 ноября 2022 года;
Человек-муравей и Оса: Квантомания — 17 февраля 2023 года
Стражи Галактики: Часть 3 — 5 мая 2023 года.

6 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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