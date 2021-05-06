Marvel назвала даты своих премьер на два года вперед

Киновселенная представила трейлере своих премьер под названием Увидимся в кино на канале Marvel в Youtube.

Главные роли в новой картине исполняют голливудские кинозвезды — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.

Анджелина Джоли играет воительницу Тену, которая создает из космической энергии оружие. Сальма Хайек предстала в образе духовного лидера Вечных Аджак, а Ричард Мэдден испонялет роль Икариса — героя со сверхчеловеческой силой.

«Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи», — отметили в Marvel.

В описании видео говорится, что мировая премьера фильма запланирована на 28 октября текущего года. А также представлено расписание всех остальных премьер.

Черная вдова — 7 июля 2021 года;

Шан-Чи и легенда десяти колец — 1 сентября 2021 года;

Человек-паук: нет пути домой — 16 декабря 2021 года;

Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия — 23 марта 2022 года;

Тор: Любовь и гром — 5 мая 2022 года;

Черная пантера: Ваканда навсегда — 7 июля 2022 года;

The Marvels — 10 ноября 2022 года;

Человек-муравей и Оса: Квантомания — 17 февраля 2023 года

Стражи Галактики: Часть 3 — 5 мая 2023 года.