Blue Origin впервые запустит космолет New Shepard с людьми на борту в июле Влияние современных технологий на подростков почти не изменилось с 90-х годов — ученые » Лесные коты вернутся в Англию спустя 200 лет отсутствия Европейские лесные коты почти исчезли в Великобритании. Последняя популяция, сохранившаяся в Шотландии, очень невелика и страдает от гибридизации с домашними кошками, а в Англии и Уэльсе этих хищников истребили еще около 200 лет назад. Однако, как сообщает BBC, природоохранная организация The Wildwood Trust планирует вернуть лесных котов в те части страны, откуда они исчезли. В ближайшее время специалисты займутся поисками мест, которые идеально подойдут для реинтродукции этого вида, и одновременно начнут программу по его разведению в неволе. Фауна многих европейских стран заметно обеднела по вине человека. Особенно пострадал животный мир Великобритании, где люди истребили всех крупных хищных млекопитающих, многих травоядных и даже отдельные виды птиц. В последние десятилетия, впрочем, специалисты по охране природы пытаются вернуть на территорию этой страны животных, которые исчезли отсюда сотни и тысячи лет назад. В число наиболее удачных проектов такого рода входят реинтродукция бобров (Castor fiber), обыкновенных дроф (Otis tarda) и серых журавлей (Grus grus). В 2022 году к ним могут присоединиться зубры (Bison bonasus) (они заменят степных бизонов (B. priscus)), а в Шотландии рассматривают возможность вернуть в регион рысей (Lynx lynx). Сотрудники британской природоохранной организации The Wildwood Trust заявили о планах по реинтродукции еще одного вида — европейского лесного кота (Felis silvestris). Эти хищники все еще широко распространены в Европе, Малой Азии и на Кавказе, однако в Англии и Уэльсе они вымерли из-за охоты около 200 лет назад. Единственная в Великобритании популяция сохранилась в Шотландии — но большинство ее представителей являются гибридами с домашними кошками (которые происходят от другого вида кошачьих, степного кота (F. lybica)), в то время как чистокровных особей осталось не более 300. В The Wildwood Trust отмечают, что лесные коты играют важную роль в природных сообществах, контролируя численность грызунов и кроликов. Таким образом, возвращение этого вида в те части Великобритании, где он исчез, значительно повысит устойчивость местных экосистем. В ближайшие время зоологи из Эксетерского университета, отвечающие за научную сторону проекта, займутся поиском мест, которые лучше всего подойдут для реинтродукции лесных котов. Кроме того, им предстоит выяснить, как обезопасить этих хищников от гибридизации с домашними и бродячими кошками, а также избежать конфликтов с фермерами, которые, несомненно, будут рассматривать их как угрозу скоту и птице. Специалисты из The Wildwood Trust, в свою очередь, начнут разведение диких котов в неволе. Для этих целей при отделениях организации в графствах Кент и Девон построят десять вольеров. Котята, которые родятся и подрастут до того, как в Англии или Уэльсе будет найдено подходящее для них место, отправятся в Шотландию, чтобы пополнить исчезающую местную популяцию вида. Впоследствии юных котов начнут выпускать на участках, выбранных зоологами в других частях Великобритании. Возможно, это произойдет уже через несколько лет. Поскольку лесные коты считаются частью дикой британской фауны, специального разрешения на их реинтродукцию не потребуется. Конечная цель проекта — создание в Великобритании жизнеспособной и самоподдерживающейся популяции данного вида.