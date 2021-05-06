Кендалл Дженнер рассказала о борьбе с паническими атаками: «Ах — я не могла дышать»

25-летняя модель Кендалл Дженнер приняла участие в проекте журнала Vogue под названием Open Minded, посвященном проблеме психического здоровья. О ней Кендалл знает не понаслышке — как призналась звезда, она сама несколько лет страдает от тревожного расстройства.

Два или три года назад у меня начались очень сильные приступы панических атак. Я внезапно испытывала страх посреди сна. У меня было учащенное сердцебиение, я не могла дышать. Мне было очень плохо,

— поделилась Дженнер.

Кендалл отметила, что крайне важно говорить об этом публично.

Чем больше людей рассказывают о своих тревогах, тем больше общественность осознает, что это реальная проблема. Если люди увидят это, они смогут сказать: «Я испытываю то же самое. И теперь знаю, как это называется!»



— сказала она.

Слова Дженнер тут же нашли подтверждение. Пользователи сети стали делиться в комментариях похожими проблемами и поблагодарили ее за то, что она говорит об этом вслух.

Я уже несколько лет борюсь с сильной тревогой. Большинство людей понятия не имеют, насколько это может быть изматывающе. Я очень рада, что ты это делаешь!

Это очень важно! Спасибо, что говоришь об этом и поднимаешь такие проблемы,

— поддержали ее поклонники.

Другие пользователи сети, впрочем, их энтузиазм не разделили и отметили, что для разговора на такую важную тему изданию следовало бы привлечь кого-то другого.

Почему они не могли выбрать кого-то посерьезнее, нежели представительница семейства Кардашьян — Дженнер?

— возмутились они.