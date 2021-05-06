Кейт Миддлтон и принц Уильям завели собственный канал на YouTube: первое видео пары

У 39-летней Кейт Миддлтон и 38-летнего принца Уильяма теперь тоже есть свой YouTube-канал! Вчера герцоги Кембриджские опубликовали первый ролик на популярном видеосервисе, и количество его просмотров стремительно близится к миллиону.



Лучше поздно, чем никогда, — сообщила пара о запуске своего видеоканала.

Началось видео с шутки пары про то, что нужно внимательно следить за тем, что они будут говорить.

Будь осторожна с тем, что говоришь, потому что эти парни все снимают,

— предупредил Уильям жену.

Я знаю,

— смеясь, ответила Кейт.

В приветственный 25-секундный ролик вошли кадры из их различных поездок внутри страны и королевских туров в другие страны. Так, в одном видеоотрывке можно увидеть, как герцогиня Кембриджская стреляет из лука в Бутане, в другом — как ее супруг летает на вертолете. В видео также вошли ранее не показанные публике кадры, на которых пара ведет себя непринужденно.

Ролик также включает в себя видео, когда Кейт и Уильям записывали поздравление с Днем святого Патрика в 2021 году, где герцог Кембриджский говорил на ирландском языке. Кейт говорит на нем, похоже, лучше своего мужа, потому что она со знанием дела поправляла его произношение и отмечала, что он говорит неправильно.

Меньше чем за сутки на канал герцогов подписалось уже 189 тысяч человек, которые теперь с нетерпением ждут от супругов новых роликов.

Добро пожаловать на YouTube! Ваше видео в тренде,

— приветствовали Кейт и Уильяма поклонники.