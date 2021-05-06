Казни, грабеж и изнасилования: зверства российских наемников в Африке



Сайт «Международного французского радио» (RFI) опубликовал расследование о преступлениях российских «инструкторов» в Центральноафриканской республике (ЦАР), которое основано на рассказах десятков свидетелей и отчетах правозащитных организаций.

Основным источником информации в статье под заголовком «В Центральноафриканской Республике жертвы российских бесчинств нарушили закон молчания» является доклад специальной рабочей группы ООН. В нем сообщается, что только с января по середину апреля этого года российские военные совершили 26 внесудебных казней, пять групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

По словам одного из дипломатических источников RFI, наемники в столице ЦАР Банги — это «слон в комнате». «Мы все знаем о них, но делаем вид, что их там нет», — объясняет он. Российский посол в республике заявляет, что в стране находятся 535 российских сотрудников частной военной компании, которые, по его словам, работают в качестве инструкторов и не принимают участия в боевых действиях. Однако международные наблюдатели утверждают, что число российских наемников в ЦАР достигает двух тысяч.

Среди преступлений, подробно описанных в публикации, — расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей, казнь в середине февраля трех мирных жителей в мечети, групповое изнасилование 25 февраля 24-летней местной жительницы.

Публично осудить российских наемников, поддерживаемых официальными властями ЦАР, местные жители не решаются. «Это атмосфера террора, — рассказывает собеседник издания из международной наблюдательной группы. – Многие люди связываются с нами, чтобы рассказать, что происходит, но отказываются подавать жалобы. Поступали сообщения об угрозах смертью тем немногим, кто рискнул».

Посольство России в ЦАР пока не комментировало материал, опубликованный RFI, но ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию, которая содержится в нем, «спекуляцией».

30 июля 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали фильм-расследование о деятельности наемников из «частной военной компании Вагнера» — российского неофициального военного подразделения, которое связывают с «поваром Путина» бизнесменом Евгением Пригожиным.

https://www.9tv.co.il/item/28453