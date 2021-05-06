IBM анонсировала первый в мире 2-процессор с 50 миллиардами транзисторов

IBM представила первую в мире микросхему, изготовленную по 2-нанометровому техпроцессу, что позволит значительно увеличить производительность и энергоэффективность.
Спрос на эти показатели продолжает расти, особенно в эпоху облака, искусственного интеллекта и интернета вещей. По заявлениям разработчиков, новая 2-нм технология IBM поможет полупроводниковой промышленности сделать шаг вперед и удовлетворить этот спрос.
Предполагается, что чип IBM обеспечит на 45 процентов более высокую производительность и на 75 процентов более низкое энергопотребление, чем текущие передовые 7-нм микросхемы.
IBM сообщает о некоторых потенциальных преимуществах своей разработки, которые можно будет увидеть на практике:
- Четырёхкратное увеличение автономной работы сотовых телефонов. Теоретически пользователям будет достаточно заряжать смартфон примерно раз в четыре дня;
- Сокращение углеродного следа в центрах обработки данных. Перевод серверов на процессоры на базе 2-нм поможет значительно сократить выброс углерода;
- Существенное увеличение производительности персональных компьютеров и портативных устройств;
- Увеличение скорости обнаружения объектов в автономных транспортных средствах, например беспилотных автомобилях.
Сообщается, что IBM удалось уместить 50 миллиардов транзисторов на микросхему размером с ноготь. Такая плотность позволит внедрять инновации на уровне ядра и откроет новые возможности для аппаратной безопасности и шифрования.
На данный момент ещё рано говорить о коммерческом выходе 2-нм устройств в массы. Данные чипы выпускаются и тестируется исключительно в исследовательских центрах IBM и компании потребуется некоторое время на отладку и запуск производства.
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