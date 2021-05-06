Показан финальный трейлер фильма «Тихое место 2» Генсек НАТО заявил о десятках тысяч российских военных у границ с Украиной » IBM анонсировала первый в мире 2-процессор с 50 миллиардами транзисторов IBM представила первую в мире микросхему, изготовленную по 2-нанометровому техпроцессу, что позволит значительно увеличить производительность и энергоэффективность. Спрос на эти показатели продолжает расти, особенно в эпоху облака, искусственного интеллекта и интернета вещей. По заявлениям разработчиков, новая 2-нм технология IBM поможет полупроводниковой промышленности сделать шаг вперед и удовлетворить этот спрос. Предполагается, что чип IBM обеспечит на 45 процентов более высокую производительность и на 75 процентов более низкое энергопотребление, чем текущие передовые 7-нм микросхемы. IBM сообщает о некоторых потенциальных преимуществах своей разработки, которые можно будет увидеть на практике: Четырёхкратное увеличение автономной работы сотовых телефонов. Теоретически пользователям будет достаточно заряжать смартфон примерно раз в четыре дня;

Сокращение углеродного следа в центрах обработки данных. Перевод серверов на процессоры на базе 2-нм поможет значительно сократить выброс углерода;

Существенное увеличение производительности персональных компьютеров и портативных устройств;

Увеличение скорости обнаружения объектов в автономных транспортных средствах, например беспилотных автомобилях. Инновации IBM, отражённые в этом 2-нм чипе, чрезвычайно важны для полупроводниковой и IT-индустрии. Данный продукт представляет собой результат решения сложных технологических задач, устойчивых инвестиций и экосистемного подхода к исследованиям и разработкам. Дарио Гил Старший вице-президент и директор IBM Research Сообщается, что IBM удалось уместить 50 миллиардов транзисторов на микросхему размером с ноготь. Такая плотность позволит внедрять инновации на уровне ядра и откроет новые возможности для аппаратной безопасности и шифрования. Плотность размещения транзисторов в 2-нм микросхеме На данный момент ещё рано говорить о коммерческом выходе 2-нм устройств в массы. Данные чипы выпускаются и тестируется исключительно в исследовательских центрах IBM и компании потребуется некоторое время на отладку и запуск производства.