Генсек НАТО заявил о десятках тысяч российских военных у границ с Украиной

️После отвода российских войск от границы с Украиной там еще остаются десятки тысяч военных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что это больше, чем было до обострения ситуации.

«Мы будем обсуждать Россию. Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и в Украине . В целом остается значительное российское военное присутствие в регионе, там остается гораздо больше российских войск, чем до недавнего обострения ситуации», — сказал генсек альянса по прибытии на встречу министров обороны стран Евросоюза.

Ранее 6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза стране на восточных границах сохраняется, несмотря на частичный отвод российских войск в места постоянной дислокации.