Европа вновь открывает свои границы для израильских туристов

Совет Евросоюза, являющийся главным исполнительным органом общеевропейского сообщества, включил сегодня Израиль в список «зеленых» стран.

До этого граждане еврейского государства не могли посещать европейские страны в качестве туристов.

Список «зеленых» стран Совета ЕС носит рекомендательный характер. Окончательное решение об открытии границ для граждан стран из этого списка утверждается правительствами государств – членов ЕС. Вместе с тем правительства стран ЕС лишены полномочий самостоятельно принимать решения об открытии своих границ для граждан стран, не внесенных в «зеленый список».

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза, политика «открытых границ» для туристов распространяется и на «карликовые» государства Европы, не входящие в ЕС: Андорру, Монако, Сан-Марино, Ватикан, а также на не являющиеся членами Европейского сообщества государства Шенгенской зоны — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

На сегодняшний день помимо Израиля в «зеленом» списке ЕС — еще шесть государств: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Вместе с тем граждане Поднебесной пока не могут беспрепятственно влетать в страны ЕС, поскольку китайское правительство не открыло свои границы для европейских туристов.