Еврейская мама атомной бомбы

Удивительная женщина-физик Лиза Мейтнер, придумавшая термин «деление ядра» и предсказавшая «цепную реакцию».

Если учесть, что в Австрии девушкам разрешили учиться в университете только в 1890 году, а в Германии только в 1901, да прибавить сюда её еврейство, то, понятно, что путь её в науку был не простым. С еврейством она справилась, приняв лютеранство, а вот пол тогда ещё не меняли, поэтому её выдающиеся способности в математике и физике дали ей возможность заниматься, а потом и работать в университете без зарплаты, при этом входить только через хозяйственный вход, а работать в подвале в столярной мастерской.

Впоследствие, Энштейн называл её «Наша Мария Кюри», хотя в своих письмах ставил её намного выше Склодовской, учитывая, что та работала за широкой спиной мужа и все работы подписывала, как его соавтор. У Лизы условия были другими, она работала с талантливым Отто Ганом, замечательным химиком. Но химиком! А все их совместные работы были связаны с атомной физикой. Все гиганты того времени знали, что главной в работе была Лиза, а Ган был её помощником. Великолепным, талантливым, но помощником.

Основные открытия Лизы пришлись на время прихода к власти нацистов, когда в 1938 году, после «аншлюса» Австрии ей пришлось перебраться в Швецию.

Сохранилось письмо лично Гимлера, где он пишет, что для пользы Рейха следует оставить Мейтнер и создать ей условия для работы, но Лиза уже решает и друзья переправляют её в Копенгаген.