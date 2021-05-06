Еврейская мама атомной бомбы

Удивительная женщина-физик Лиза Мейтнер, придумавшая термин «деление ядра» и предсказавшая «цепную реакцию».
Если учесть, что в Австрии девушкам разрешили учиться в университете только в 1890 году, а в Германии только в 1901, да прибавить сюда её еврейство, то, понятно, что путь её в науку был не простым. С еврейством она справилась, приняв лютеранство, а вот пол тогда ещё не меняли, поэтому её выдающиеся способности в математике и физике дали ей возможность заниматься, а потом и работать в университете без зарплаты, при этом входить только через хозяйственный вход, а работать в подвале в столярной мастерской.
Впоследствие, Энштейн называл её «Наша Мария Кюри», хотя в своих письмах ставил её намного выше Склодовской, учитывая, что та работала за широкой спиной мужа и все работы подписывала, как его соавтор. У Лизы условия были другими, она работала с талантливым Отто Ганом, замечательным химиком. Но химиком! А все их совместные работы были связаны с атомной физикой. Все гиганты того времени знали, что главной в работе была Лиза, а Ган был её помощником. Великолепным, талантливым, но помощником.
Основные открытия Лизы пришлись на время прихода к власти нацистов, когда в 1938 году, после «аншлюса» Австрии ей пришлось перебраться в Швецию.
Сохранилось письмо лично Гимлера, где он пишет, что для пользы Рейха следует оставить Мейтнер и создать ей условия для работы, но Лиза уже решает и друзья переправляют её в Копенгаген.
Отто Ган, получив письмо, пишет об этом статью и публикует её от своего имени, не упоминая Лизы. Ей он объясняет, что из-за нацистского режима он не может её упоминать.
В дальнейшем, уже после войны, уже получив Нобелевскую премию, он будет это объяснять тем, что премия за химию, а Лиза физик.
Но все гранды европейской физики — и Бор, и Эйнштейн и все остальные, уже поняли — Отто Ган не выдержал искушения быть автором исторического открытия. Поэтому на знаменитом седьмом конгрессе физиков именно она стоит в первом ряду рядом с Ленцем, Франком, Бором, Гейгером, Герцем и другими.
История личной жизни Мейтнер представляет собой загадку. У неё никогда не было романов, что удостоверяется всеми её современниками. Она занималась только наукой. Но я хочу пофантазировать, основываясь на тех скудных фактах, что есть: Отто Ган — молодой, талантливый учёный, присвоивший себе её эпохальное открытие, имеющее историческое значение освоение человечеством атомной энергии, её коллега. И она пишет ему, после каждой его статьи под единоличным авторством, что рада и не имеет никаких претензий. А на его свадьбу шьёт специально платье, так как у неё в гардеробе только одно. И ещё… Когда она бежала в Швецию, он дал ей фамильное кольцо с большущим бриллиантом «на обустройство», которое она хранила до конца дней. Разве дарят такие подарки просто коллеге? Да, разобраться с женской головой — это потрудней, чем овладеть атомной энергией.
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