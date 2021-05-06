Эми Адамс экранизирует научную основу «Аватара»

Известные голливудские актеры Эми Адамс и Джейк Джилленхол объединят усилия для экранизации мемуаров исследовательницы Сьюзан Симард под названием «В поисках материнского дерева». Как отмечает издание Variety, в свое время эти изыскания послужили источником вдохновения для Джеймса Кэмерона во время работы над фильмом «Аватар».

Речь идет о новаторских и когда-то высмеянных исследованиях, которые позже были оценены как имеющие «планетарное значение». Книга описывается как научная детективная история о женщине, которая впервые обнаружила, как деревья общаются под землей с помощью огромных сетей грибов.

В заявлении Адамс, которая собирается сыграть в картине главную роль, говорится, что произведение “взволновало рассказом о вызывающей благоговейный трепет силе природы и убедительных параллелях в личной жизни Сюзанны».

«Это навсегда изменило наши взгляды на мир и взаимосвязь нашей окружающей среды. ‘В поисках материнского дерева » — это не только глубокие и прекрасные мемуары о впечатляющей жизни одной женщины, но и призыв к действию, чтобы защитить, понять и соединиться с миром природы», — говорится в комментарии актрисы.

Сроки реализации этого проекта еще неизвестны.