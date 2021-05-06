Электровелосипеды скорой помощи выезжают на улицы Парижа

Поскольку велосипеды могут объезжать пробки и парковаться где угодно, они часто быстрее на загруженных улицах города, чем автомобили. Вот почему существуют велосипедные курьеры, и по этой же причине была создана парижская скорая помощь ebike.



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Автомобиль был разработан PR-компанией Wunderman Thompson Paris в партнерстве с французской компанией Ecox Enterprises, занимающейся электромобилями. Дополнительный вклад был предоставлен UMP (Paris Emergency Services) и производителем грузовых велосипедов Urban Arrow, последний из которых предоставил грузовой электровелосипед в качестве базы.



велосипед скорой помощи в Париже

Электробайк оснастили изолированным ящиком для хранения предметов медицинского назначения на 150 литров, звуковым сигналом мощностью 140 децибел, ярко мигающим синим светодиодом, медицинские символами на колесных колпаках, шинами с защитой от проколов, устройством GPS, которое позволяет отслеживать местоположение, а также портом USB для питания портативных устройств.

Мотор каретки питается от двух литиевых батарей емкостью 500 Вт·ч, что обеспечивает дальность вращения педалей с электроприводом до 160 км. Гидравлические дисковые тормоза придают байку достаточную тормозную силу.



электробайк

По словам дизайнеров, велосипеды скорой помощи могут добраться до городских районов Парижа примерно в два раза быстрее, чем традиционные кареты скорой помощи.И хотя столица Франции не входит в список лучших городов для езды на велосипеде, это определенно удобный город для подобного решения.



скорая на велике

Представитель Wunderman Thompson сообщил, что в настоящее время велосипеды для экстренной помощи доступны любой заинтересованной службе, и что несколько таких групп уже сделали предварительный заказ. Врач, который тестировал прототип в Париже этим летом, с тех пор купил первый серийный велосипед и теперь использует его ежедневно, отвечая на вызовы в городе. Излишне говорить, что для перевозки пациентов в больницу по-прежнему требуются обычные машины скорой помощи.