Джо Байден: «План спасения Америки» работает

Президент Джо Байден во вторник выступил с обращением, рассказав о промежуточных итогах реализации «Плана спасения Америки» – инициативы администрации Байдена по восстановлению американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Президент отметил, что первыми результатами реализации плана стали прямые федеральные выплаты американским налогоплательщикам и расширение программы вакцинации населения. На сегодняшний день, по словам Байдена, Налоговая служба разослала американцам более 163 миллионов чеков, каждый на сумму до 1 400 долларов, что означает для среднестатистической семьи из четырех человек выплату в размере 5 600 долларов. В ходе реализации программы подобные выплаты получат свыше 85% американских семей.

Благодаря «Плану спасения Америки» администрации удалось расширить масштабы программы вакцинации населения. За первые сто дней президентства Байдена в США было сделано более 220 миллионов прививок – эти темпы, подчеркнул президента, «не имеют себе равных в сравнении ни с одной другой страной мира, ни в истории предыдущих вакцинаций в Америке».

План спасения также позволил предоставить помощь миллионам американцев, испытывающих проблемы с доступом к продовольствию, помог людям, арендующим жилье, сделал более доступной медицинскую помощь.

«Идея (плана) очевидна: помощь уже здесь. И суть в следующем: “План спасения Америки” работает. Американцы вакцинируются. Количество рабочих мест стремительно растет. Экономика растет. И наша страна снова набирает обороты», – заявил Байден.

Президент добавил, что некоторые отрасли американской экономики, например, ресторанная индустрия, нуждаются в особой помощи.

Когда в США разразилась пандемия COVID-19, рестораны пострадали одними из первых, потерпев значительный урон. В 2020 году в ресторанной отрасли исчезли 2,3 миллиона рабочих мест.

«До пандемии в ресторанах и барах было занято 12% процентов всей рабочей силы в нашей стане. Это отрасль, которая предоставила меньшинствам возможность трудоустройства больше, чем любая другая американская отрасль, – заявил Байден, – В настоящее время только около четверти владельцев ресторанов рассчитывают вернуться к нормальной работе в течение следующих шести месяцев. С помощью нашего плана мы можем добиться гораздо большего».

Фонд возрождения ресторанов, организованный администрацией Байдена, позволит оказать «прямую помощь ресторанам и сильно пострадавшим заведениям общественного питания: барам, пекарням, автозакусочным и предприятиям общественного питания.

Компании, получающие гранты, могут использовать их для выплаты заработной платы, арендной платы, коммунальных услуг, расходных материалов – всего, что им нужно для того, чтобы оставаться открытыми и открываться заново. Мы открываем двери этой программы для того, чтобы рестораны по всей стране могли снова распахнуть свои двери», – заявил Байден.

По его словам, заявки на участие в программе начали принимать в понедельник, и всего за два дня организаторам поступило 186 200 заявлений о помощи из всех 50 штатов. Байден назвал эту цифру «ошеломляющей». 97 600 заявок поступили от ресторанов, принадлежащих женщинам, ветеранам и представителям социально и экономически неблагополучных слоев населения.

Заявки претендентов пока не обработаны, однако, по словам Байдена, помощь будет оказана примерно 100 тысячам предприятий общественного питания.