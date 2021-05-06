«  
  »

Дженнифер Лопес показала своих самых близких людей в одном фото

Джей Ло показала своих самых близких людей

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании новой линейки своего бренда JLO Beauty со своими мамой и дочкой. Трио Лопес позировали в профиль в живописном саду, сообщает segodnya.ua.

В посте в Instagram Дженнифер рассказала, что ее бьюти-продукция создана «для великолепной сияющей кожи возраста от 7 до 77 лет». Дочери Дженнифер Лопес сейчас 13 лет, а маме – Гваделупе Лопес – 77 лет. К публикации актриса добавила хештег: «Я получила это от своей мамы», намекая, что Гваделупе ей передала красоту, которую теперь Джей Ло передает своей дочери.

Дженнифер Лопес объявила о запуске своего бьюти-бренда в прошлом году. В нем представлена как декоративная косметика, так и уходовая. Именно средства по уходу за кожей и вошли в первую линейку бренда звезды.

6 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  