Дженнифер Лопес показала своих самых близких людей в одном фото

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании новой линейки своего бренда JLO Beauty со своими мамой и дочкой. Трио Лопес позировали в профиль в живописном саду, сообщает segodnya.ua.

В посте в Instagram Дженнифер рассказала, что ее бьюти-продукция создана «для великолепной сияющей кожи возраста от 7 до 77 лет». Дочери Дженнифер Лопес сейчас 13 лет, а маме – Гваделупе Лопес – 77 лет. К публикации актриса добавила хештег: «Я получила это от своей мамы», намекая, что Гваделупе ей передала красоту, которую теперь Джей Ло передает своей дочери.

Дженнифер Лопес объявила о запуске своего бьюти-бренда в прошлом году. В нем представлена как декоративная косметика, так и уходовая. Именно средства по уходу за кожей и вошли в первую линейку бренда звезды.