Друг Адель поделился архивными снимками певицы по случаю ее дня рождения

Певица Адель, которой сегодня исполняется 33 года, уже несколько месяцев не радовала поклонников новыми постами в инстаграме. Не вышла она пока на связь и в свой день рождения. Зато поздравления ей точно летят сейчас со всех уголков мира. Уже поздравил исполнительницу и ее близкий друг и визажист Майкл Эштон.

В своем блоге он поделился целой серией архивных кадров, на которых они запечатлены в самых разных ситуациях: на вечеринке, в домашней обстановке и за кулисами концерта.

Адель и Майкл Эштон

Адель на фото позирует и без макияжа, и со своими фирменными стрелками, а на одном из фото пробует себя в качестве визажиста, пытаясь накрасить Майкла.

Как мы могли думать, что фотки на Blackberry — нормальные? Мейкап, воспоминания и волшебные моменты,

— с юмором подписал серию снимков Майкл.

Ностальгическим получилось поздравление и у еще одной подруги Адель, писательницы Лоры Докрилл. Она нашла у себя в архиве фото с Хэллоуина. На нем Адель перевоплотилась в Джорджа Майкла (он был ее любимым исполнителем), а сама Лора примерила образ Битлджуса.

Убедитесь, что вы дружите с кем-то, кто не ходит на маскарадные вечеринки, одеваясь как сексуальная кошечка. Туфли на плоской подошве на всю жизнь! Я так сильно тебя люблю, Адель! С днем рождения,

— написала Лора.