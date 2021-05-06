Дизайн iPhone 13 Pro Max раскрыт канадским блогером

Официальная презентация следующей серии смартфонов компании Apple состоится не раньше чем через четыре месяца, однако техноблогеры и инсайдеры периодически публикуют новости с очередными «сенсационными» подробностями линейки iPhone 13 Pro. Не остался в стороне и автор канала Unbox Therapy Льюис Хилсентегер из Канады, который разыграл целое представление, во время которого провел сравнение размеров и дизайна корпуса, якобы полученного им по почте прототипа iPhone 13 Pro Max с существующим флагманом iPhone 12 Pro Max.

В ходе демонстрации блогер отметил, что будущий смартфон практически полностью повторяет дизайн своего предшественника (если эта утечка верна, то не зря ходят слухи о том, что следующая серия может получить маркировку iPhone 12s).

Главным отличием, сразу же бросающимся в глаза, становится резкое уменьшение величины фирменной «брови» в iPhone 13 Pro Max. Во время демонстрации Хилсентегер провел точное измерение длины «брови» по фронту у полученного им прототипа и сравнил этот показатель с данными реального iPhone 12 Pro Max. В макете вырез имеет длину 26,3 мм, в то время как в iPhone 12 Pro Max «бровь» достигает 34,62 мм, что на 8,32 мм больше.



Еще одно изменение в макете iPhone 13 Pro Max коснулось величины модуля главной камеры. В нем по-прежнему располагается три оптических датчика, однако сами сенсоры несколько «подросли» в диаметре, и весь блок камер стал немного больше. В остальном дизайн будущего флагманского iPhone практически не отличается от своего предшественника: он имеет аналогичные габаритные размеры, малые рамки на экране, разъем Lightning и фирменный регулятор громкости.