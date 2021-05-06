Дети и жена Гейтса переехали из его дома

Затаившие обиду на основателя Microsoft Билла Гейтса дети и его жена Мелинда незадолго до объявления о разводе супругов уехали отдыхать без него. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание TMZ.

Утверждается, что пара планировала рассказать общественности о разводе еще в марте, однако тогда их планам помешали юристы, которые попросили супругов повременить, так как им нужно было урегулировать ряд вопросов. Собеседники издания также отметили, что развод обсуждался и подготавливался сторонами на протяжении нескольких месяцев.

Планируя рассказать миру о желании официально оставить супруга, Мелинда Гейтс даже заранее арендовала частный карибский остров Каливиньи, чтобы отдохнуть там и переждать бурю в прессе, которую, как ожидалось, устроит известие о разводе. Уточняется, что стоимость аренды острова составляет 132 тысячи долларов в сутки. В прошлом его выбирали для отдыха канадский певец Джастин Бибер и семья Кардашьян.

Собеседник издания указал, что о разводе Гейтса знали все его родственники и близкие, и практически все они встали на сторону Мелинды, из-за конфликта отец семейства не получил приглашение на отдых. Отмечается, что дети миллиардера сильно рассержены на Билла, по какой именно причине — неизвестно.

Издание Daily Mail указывает, что на арендованном Мелиндой острове расположены особняк The Overhang, в котором есть места на 18 человек, и три пляжных коттеджа. Арендаторы пользуются услугами поваров — обладателей звезд «Мишлен», частных тренеров, учителей йоги. Кроме того, там есть яхты, гостям доступны различные водные виды спорта.

Сам остров в 2000 году купил французский миллионер Жорж Коэн для своей жены Мартин. После этого его неоднократно арендовали знаменитости.