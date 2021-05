Лесные коты вернутся в Англию спустя 200 лет отсутствия » Blue Origin впервые запустит космолет New Shepard с людьми на борту в июле Компания Blue Origin объявила, что 20 июля впервые запустит ракету New Shepard с людьми на борту, причем одно из пассажирских мест будет продано на аукционе. Ранее компания провела 15 испытаний, но ни в одном из них в капсуле ракеты не было людей. New Shepard — это небольшая одноступенчатая ракета, предназначенная для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы. Во время полета ступень с пассажирской капсулой взлетает на высоту в несколько десятков километров, после чего капсула отделяется и ненадолго пересекает линию Кармана — условную границу космоса на высоте 100 километров. В течение нескольких минут пассажиры в капсуле находятся в невесомости и могут наблюдать поверхность Земли из иллюминаторов, после чего аппарат начинает снижаться и приземляется на парашютах. Параллельно с этим снижается и ракета, которая затем совершает реактивную посадку, благодаря чему ее можно использовать повторно, как и капсулу. Схема полета New Shepard Первый полет New Shepard состоялся в 2015 году. Тогда капсула взлетела на высоту 93,5 километров, а ускоритель разбился при посадке. Второй полет прошел успешнее: капсула пересекла линию Кармана, а ракета благополучно села обратно на стартовую площадку, став первой ракетой-носителем, слетавшей в космос и вернувшейся на Землю для повторного использования. После этого компания на протяжении нескольких лет провела еще более десяти испытаний, но так и не запустила в космос людей, несмотря на обещание сделать это еще в 2017 году. В середине апреля 2021 года Blue Origin провела очередные испытания и перед ними впервые протестировала посадку экипажа в капсулу перед полетом. В итоге полет снова состоялся в беспилотном режиме, но компания отработала важный этап предполетной подготовки и теперь объявила, что готова к первой отправке людей в космос, которая состоится 20 июля. Большая часть из шести пассажирских мест, судя по всему, достанется испытателям или сотрудникам из самой компании. Но один билет Blue Origin решила продать стороннему человеку, причем не по фиксированной цене, а на аукционе. Аукцион будет проходить на сайте компании в три этапа. С 5 по 19 мая он будет проходить в закрытом режиме: любой желающий сможет поставить любую сумму, но не будет видеть ставки других. С 19 мая ставки станут видны и для новой ставки нужно будет превысить сумму предыдущей. А 12 июня компания проведет завершающую трансляцию, на которой определится победитель и будущий первый суборбитальный космический турист. Итоговая стоимость билета достанется некоммерческой организации Club for the Future, которую Blue Origin основала в 2019 году для вовлечения детей и подростков в изучение инженерных наук и бизнеса в области космонавтики. Основной конкурент Blue Origin по суборбитальному космическому туризму — компания Virgin Galactic. Она использует другой подход: туристы размещаются в космоплане, который сначала взлетает при помощи самолета-носителя на высоту 15 километров, а затем отделяется от него, включает реактивный двигатель и приближается к линии Кармана. Virgin Galactic начала испытания раньше Blue Origin, но в 2014 году ее первый космоплан разбился, причем в результате аварии один из пилотов погиб.