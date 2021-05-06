Bellingcat: Мишкина и Чепигу повысили, они работают напрямую на Кремль

Офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а также подозреваемые чешскими властями в организации взрыва в городе Врбетиц, получили повышение и в данный момент работают на Кремль. Об этом заявил член международной расследовательской группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев.

Грозев не уточнил, чем именно в Кремле занимаются Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время. «Всё, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами», — отметил Грозев, добавив, что в 2014-м году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.

Последний раз Мишкин и Чепига появлялись на публике в сентябре 2018 года, когда в интервью телеканалу Russia Today они под именами Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль. Также сотрудники ГРУ утверждали, что Британию они посещали исключительно с туристическими целями.

Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Они выжили после долгого лечения. Следствие в Британии подозревает в организации покушения российских граждан, приехавших в страну по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Расследовательский центр Bellingcat и его партнёры утверждают, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

В апреле этого года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве военных складов в чешском селе Врбетиц в октябре 2014 года. По версии чешских спецслужб, к операции могут быть причастны высокопоставленные офицеры ГРУ, в том числе — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Позже прокуратура Болгарии начала расследование возможной причастности Мишкина, Чепиги, а также других граждан России к организации серии взрывов в стране. По версии ведомства, целью атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставки в Грузию и Украину, а диверсии проходили как минимум с 2011 по 2020 год. До этого сообщалось, что военнослужащие Главного управления Генштаба России, известного как ГРУ, могут быть причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия.

https://www.svoboda.org/a/31239791.html