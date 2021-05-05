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Звезда «Детектива Пикачу» не уверен, что сиквел когда-нибудь увидит свет

В разговоре с Inverse Джастис Смит заявил, что всем, возможно, стоит просто забыть о продолжении «Детектива Пикачу», поскольку сейчас студии явно не рвутся работать над фильмом — несмотря на успех первого.

Я бы с радостью снялся в сиквеле. Не знаю, выйдет ли он когда-нибудь. […] Думаю, нам стоит оставить надежду, потому что всё же вряд ли он увидит свет. Хотя сам я продолжу надеяться.

Джастис Смит
актёр

«Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом вышел в начале 2019 года и стал одной из самых кассовых киноадаптаций игр, уступив лишь «Варкрафту». 433 миллиона долларов в сборах при оценке бюджета в 150 миллионов значат, что фильм также окупился. Однако этого, похоже, было мало.

При этом о производстве возможного сиквела со сценаристом «Парадокса Кловерфилда» стало известно ещё до выхода первого фильма. Что пошло не так, учитывая успех картины в прокате, неизвестно.

Legendary ещё может взяться за продолжение, но обычно сиквелы запускают в работу почти сразу после выхода первого фильма.

https://dtf.ru/

5 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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