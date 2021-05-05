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Знаменитый Поль Верхувен после длительного перерыва снял эротическую драму

Знаменитый Поль Верхувен после длительного перерыва снял эротическую драму. События Benedetta, следующего фильма постановщика «Вспомнить всё» и «Основного инстинкта», развернутся в 17 веке в Италии. В центре сюжета — монахиня Бенедетта Карлини, которая страдает от религиозных и эротических видений. Героине помогает другая женщина из монастыря, с которой у неё позже начинается роман.

«Непорочная дева» основана на реальных событиях, а в основу сценария легла книга по мотивам этой истории. Пол Верховен поставил картину и выступил одним из сценаристов, а главные роли в ней исполнили Виржини Эфира («Соблазн», «Она») и Дафна Патакия («Джам», «Весеннее пробуждение»).

Фильм на французском языке сняли ещё в 2018 году, однако пост-продакшн отложили из-за травмы бедра Верховена. Впоследствии на релиз ленты также повлияла пандемия Covid-19. Картину теперь покажут на Каннском кинофестивале и в кинотеатрах Франции в начале июля 2021 года.

Дистрибьютором выступает французская киностудия Pathé. О российском прокате драмы информации пока нет, как и официального локализованного названия.

 

5 мая, 2021 | Category: Видео, Новости, США, Шоу-бизнес
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