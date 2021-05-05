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Жена Билла Гейтса получит всего 1,3% от его состояния

Основатель Microsoft Билл Гейтс и Мелинда Гейтс

Жена Билла Гейтса получит всего 0,7% от его состояния, благодаря удачному для миллиардера брачному контракту.

Стало известно, что в день развода с основателем Microsoft Биллом Гейтсом его супруга Мелинда получила ценные бумаги на сумму 1,8 миллиарда долларов. О деталях расторжения брака сообщает Bloomberg.

Согласно отчетам, направленным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Мелинде Гейтс перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов, а также ценные бумаги крупнейшего автодилера в США Autonation на 300 миллионов долларов.

По оценке Forbes на 5 мая, состояние Билла Гейтса составляет 124 миллиарда долларов. Фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс владеет акциями целого ряда крупных компаний, перевел Мелинде лишь небольшую долю акций. В распоряжении фонда остаются ценные бумаги на 50 миллиардов долларов таких компаний, как Republic Services, занимающейся переработкой отходов, крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники Deere и водоочистительной компании Ecolab.

5 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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